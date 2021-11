“Cosa ha fatto Morgan”. Milly Carlucci sulla lite a Ballando con Selvaggia Lucarelli: “Lui va capito…”

Continua a tenere banco la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Se ne parla anche a Storie Italiane, il programma mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Durante la puntata dello show di Milly Carlucci si sono decisamente alzati i toni tra il concorrente e la giurata storica del programma. Dopo l’esibizione di Morgan, Selvaggia Lucarelli è entrata a piedi uniti definendola “uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo”. Pronta la risposta di Marco Castoldi: “Non capisce nulla di danza e di musica. Non capisce! Per lei il ballo è come il monolite di Stanley Kubrick davanti al quale le scimmie si battevano il petto”.

La questione non si è esaurita in studio perché la giornalista ha pubblicato sui suoi social le scuse arrivate dalla sua ex fiamma. “Selvaggia ma io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo”.

E Morgan durante la puntata di lunedì di Oggi è un altro giorno ha annunciato di aver querelato Selvaggia Lucarelli: “È violazione della privacy e dell’onore, lei sta mettendomi in difficoltà professionale perché sta parlando di meccanismi che non è tenuta a svelare. Ho presentata una denuncia. È la quinta puntata che lei sarebbe da denuncia e ora è arrivato il momento. Deve dimostrare di saper stare al suo posto”.





A Storie Italiane è intervenuta telefonicamente Milly Carlucci che ha provato a fare chiarezza su quanto accaduto. “Noi dobbiamo cercare la leggerezza del programma di intrattenimento, dove si fa sul serio ma è sempre un gioco. Noi abbiamo una giuria meravigliosa che abbiamo scelto perché ci piace la loro dialettica e si mischiano bene tra loro, composta da personaggi di grande spessore e intelligenza. I concorrenti hanno diritto di replica. L’unica cosa che posso dire è che Morgan ha sbagliato il tono, l’urlo, perché ti schiacci, ma tolto questo, se risentiamo le cose dette, scopriremo cose interessanti di cui si poteva parlare”. In sostanza la conduttrice fa capire che le parole di Morgan non siano state offensive.

Milly prosegue descrivendo Morgan come una persona disciplinata: “La sera prima dell’esibizione ha provato 2 volte in studio perché diceva che voleva essere perfetto. Quindi ci sta mettendo molto impegno”. In tal modo viene smentita la versione di Selvaggia Lucarelli secondo la quale Morgan non sarebbe integrato nel gruppo ma risulta essere capriccioso e prepotente. Alessandra Tripoli, ballerina in coppia con Morgan, conferma la versione di Milly: “Non è vero che non è inserito nel gruppo, lo è, c’è armonia tra tutti e lui collabora con l’orchestra e con tutti noi. Si impegna a lezione, ha idee incredibili, spinge a sperimentazioni”. Infine Eleonora Daniele ha chiesto a Milly Carlucci come sarà sabato: “Sarà passata una settimana e quindi io penso che si tornerà a parlare di ballo. Io cercherò di metterli uno di fronte all’altro per fare la pace”.