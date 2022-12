Milly Carlucci ha ricevuto una bella sorpresa nella mattinata di sabato 24 dicembre. La vigilia di Natale non poteva iniziare meglio per la conduttrice televisiva, che ora avrà un motivo in più per festeggiare questa ricorrenza. Si è infatti registrato qualcosa di molto importante, che lei nel profondo del suo cuore si aspettava. Ma certamente leggere la notizia ufficiale è stata una gioia immensa e quasi difficile da commentare a parole. E ora può rilassarsi in vista del prossimo anno.

Dunque, la presentatrice Milly Carlucci si è risvegliata con una bella sorpresa che l’ha resa molto orgogliosa. A godere del suo successo sono anche i suoi telespettatori, che non l’hanno mai lasciata sola. Lei è protagonista da tantissimi anni nel piccolo schermo e le sue doti professionali e umane sono apprezzate praticamente da tutti. E alla fine i risultati diventano quindi una naturale conseguenza, come accaduto nelle ultime ore. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando.

Milly Carlucci, bella sorpresa: riguarda Ballando con le stelle

Possiamo subito anticiparvi che per Milly Carlucci la bella sorpresa è arrivata grazie a Ballando con le stelle. Nella serata di venerdì 23 dicembre è andata in onda su Rai1 la finalissima del programma, che è stata vinta da Luisella Costamagna e il ballerino Pasquale La Rocca. La giornalista era stata ripescata e alla fine è riuscita a prevalere su tutti, anche su Alessandro Egger, giunto in seconda posizione. E ora è stata comunicata una notizia fantastica, che ha inorgoglito uno dei volti più noti della televisione italiana.

La notizia top riguardante Milly Carlucci è relativa all’ultimo appuntamento di Ballando con le stelle e in particolari ai dati sugli ascolti televisivi. Ha praticamente confermato l’ottimo rendimento dello scorso anno, visto che la finale è stata guardata da 3 milioni e 987mila telespettatori, ottenendo uno share considerevole del 30,10%. Delirio assoluto per la conduttrice Rai, che ha dimostrato ancora una volta di essere una delle migliori. La concorrenza è quindi stata sconfitta in maniera inequivocabile.

Parlando di Canale 5, il film Natale a 5 stelle non è andato oltre 1 milione e 594mila telespettatori; Italia 1 con Mamma ho perso l’aereo si è fermato a 1 milione e 779mila, mentre per quanto riguarda Rai2 e Rete 4 Blue Bloods e Notting Hill sono stati seguiti rispettivamente da 779mila e 829mila persone.