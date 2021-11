“Colpo mai visto prima”. Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso: succederà tutto in diretta

Ci siamo, questo fine settimana ci sarà una delle sfide più attese in termini di share televisivo. Parliamo dell’eterna sfida tra il sabato sera Rai contro quello di Mediaset. Nella fattispecie quella tra Ballando con le Stelle e Tu sì que vales. Proprio così, sabato 20 novembre andrà in scena la semifinale del programma condotto da Maria De Filippi, Rudy Zerby, Gerry Scotti, Belén Rodriguez e tanti altri. Nelle stesse ore andrà anche in diretta sulla Rai un’altra puntata del talent show targato Milly Carlucci. E la domanda è sempre la stessa: chi vincerà?

La padrona di casa di Ballando con le Stelle ha però deciso di tirare fuori qualche asso dalla manica per cercare di contrastare la semifinale di Tu Si Que Vales che quest’anno ha sempre avuto la meglio sullo show di Rai1 (tranne la prima puntata, finita in un pareggio). Milly Carlucci ha quindi deciso di usare l’artiglieria, anzi, di iniziare ad usarla anche in vista della finale. Cosa si sa quindi della puntata?

Sappiamo che Milly Carlucci ha preparato il campo per il confronto fra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Ma non solo, sappiamo che la Carlucci ha organizzato una super serata con cinque super ospiti come ballerini per una notte. Sì, avete letto bene: cinque ballerini per una notte. E sappiamo anche i nomi. I 5 ospiti saranno: Lillo Petrolo (di Lillo & Greg), l’attore Paolo Calabresi, il calciatore Ciro Immobile, l’influencer sua moglie Jessica Melena e Claudio Lotito, presidente della Lazio.





Ma cosa succederà ai partecipanti in gara? Si sa che grazie alle loro esibizioni, i giudici forniranno ben due tesoretti che Alberto Matano e Rossella Erra potranno dare a due coppie in gara. La cosa quindi si fa succosa e non si sa cosa potrebbe succedere in termini di share. Milly Carlucci o Maria De Filippi, quindi?

"Ballando con le stelle"



Siamo alla quinta puntata del dance show più amato e seguito di sempre! Con @milly_carlucci, @paolobelliswing e la sua Big Band e un cast "stellare"!



📺Stasera in Africa



⏰Johannesburg, 21.30#RaiItalia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/NMjdLCFuLj November 18, 2021

C’è da dire oltretutto, che lo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli è seguito praticamente per tutta la settimana e non sappiamo se sia ancora finito. L’artista ha infatti annunciato di aver denunciato la giudice di Ballando con le Stelle. Quindi gli scenari possibili sono 2: si parla o di una pace ‘obbligata’ da Milly Carlucci oppure di uno scontro all’ultimo sangue.