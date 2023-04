Oltre ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nonché Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono fidanzati grazie al GF Vip 7. Il fratello di Guendalina ha trovato finalmente l’amore e stessa cosa la possiamo ovviamente dire per la sorella di Clizia. Nelle scorse ore hanno dato vita ad un episodio pazzesco, che ha lasciato tutti i fan a bocca spalancata. Eppure non tutti sono entusiasti, infatti Novella 2000 ha voluto riportare alcune frasi dell’ex vippona Dana Saber.

Quest’ultima ha detto a proposito di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Per me è una truffa. Loro sono una finta coppia. Edo e Antonella sono una coppia vera. Ma gli altri no. Tavassi ha capito che Micol è molto raccomandata. Ha pensato che già c’era sua sorella che lo raccomanda e ora se sta vicino a lei… Lui è furbo. Questo è il risultato. Perché nonostante abbia fatto la cavolata più grossa del van lui è ancora”. Ma vediamo insieme cosa è successo invece nelle prime ore di venerdì 7 aprile.

Edoardo Tavassi, il gesto a Micol Incorvaia fa il giro della rete

Nei giorni scorsi Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno voluto organizzare un party stellare, alla presenza di ex coinquilini, ma ora si sono invece visti in una veste inedita. I due hanno trascorso insieme anche la notte tra il 6 e il 7 aprile e in prima mattinata, quando ancora la ragazza era intenta a dormire nel letto, è stata raggiunta dal suo fidanzato. Lui l’ha sorpresa con un comportamento inatteso, che ha sconvolto la sorella di Clizia. Ovviamente le immagini sono state subito condivise dai fan.

Tavassi ha fatto uno scherzo pazzesco a Micol, infatti si è presentato con una spada laser che ha acceso all’improvviso facendola svegliare all’improvviso. Spaventata, l’ex gieffina ha esclamato: “Ca***, ti odio“. Lui aveva invece cambiato il tono della voce, dicendo: “Sveglia Micol”. Una reazione non realmente furiosa da parte della sua dolce metà, che però avrebbe sicuramente preferito riposare ancora un po’. E gli Incorvassi sono letteralmente scoppiati a ridere davanti a quella scena.

I fan degli ex vipponi hanno dunque scritto su Twitter: “La famosa spada”, “La spada laser”, “Mi sto sentendo male ahahah”, “Sto schiattando”, “Poverinaaaa, buongiorno”, “Ma posso urlare? Vi amo”, “Mi hai proprio fatto prendere un colpo”.