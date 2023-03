Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno fatto sognare i fan del GF Vip 7. La coppia si è conosciuta nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Gli Incorvassi, così sono stati soprannominati dai loro fan, hanno vissuto questi mesi al GF Vip 7 in tranquillità e solo nelle ultime ore sono stati protagonisti di una lite all’interno del van.

Una lite scatenata dopo un gioco in cui i due si sono fatti reciprocamente della domande sulla loro vita privata. “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai detto che sono una sfigata di me..a“. “Non mi interessa“, è stata la risposta di Edoardo Tavassi. Una risposta che ha lasciato tutti senza parole, perché il vippone è sempre stato molto dolce con la sua fidanzata e non ha mai alzato i toni nelle discussioni. Ma c’è anche chi ha fatto notare che è normale che in una coppia ci siano delle liti.

Micol Incorvaia parla della storia d’amore tra Clizia e Paolo Ciavarro

Detto questo, Micol Incorvaia ha parlato della storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Insieme agli altri concorrenti del GF Vip 7 ha ripercorso la loro storia d’amore. Come ricorderete i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio lì, dove è nato il loro amore: si sono incontrati per la prima volta e innamorati proprio grazie al reality.

Tra quelle mura hanno realizzato il loro sogno di allargare la famiglia dopo i mesi difficili soprattutto per Clizia Incorvaia che ha dovuto lottare contro il Covid durante la gravidanza. Ora la bellissima Clizia Incorvaia ha regalato un fratellino a Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. “Sono andati a convivere quasi subito dopo il Grande Fratello, ma solo perché c’era il Covid e l’estate. Poi, lei si è trasferita a Roma e subito hanno comprato casa insieme”, ha raccontato Micol Incorvaia.

“Si sono conosciuti a gennaio dell’anno prima e a gennaio dell’anno successivo già hanno comprato casa e poi, hanno avuto un figlio”, ha detto ancora la concorrente del GF Vip 7.”Paolo sembra molto giovane fisicamente, infatti non si nota tra di loro la differenza di età. Paolo è anche un uomo molto responsabile, proiettato anche per la famiglia. Si dedica completamente al figlio e alla sua relazione”.