Attimi di forte imbarazzo ieri sera durante la prima puntata di Michelle Impossible, il programma condotto dalla splendida e bravissima Hunziker. Al suo fianco, la super divertente comica Katia Follesa che con le sue battute ha fatto divertire tutti. Anche la stessa padrona di casa. Chiaramente la Follesa ha fatto molto leva sulla vita privata della conduttrice e chiaramente Michelle, è stata molto al gioco. C’è stato un momento tuttavia, che la Follesa ha fatto una serie di battute che di certo non sono passate inosservate. Il pubblico chiaramente ci ha fatto caso e sui social l’ironia è andata per la maggiore. Ma di cosa parliamo?

Durante i suoi sketch, Katia ha fatto dell’ironia sulla vita sentimentale dell’amica e collega. Non solo, la Follesa stava facendo menzione dei molti esercizi fisici che fa Michelle per tenersi in forma (ha un copro da favola tra l’altro). Ed è proprio a questo punto che va in onda questo scambio di battute che non si capisce se fosse stato preparato o meno. Katia dice: “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito – scherza la Follesa -. Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…”.

Michelle Hunziker, la battutaccia su Giovanni Angiolini

A questo punto Michelle Hunziker sembra divertita ma preferisce andare da un’altra parte. E dice: “Ok, me ne vado”. Poco dopo il siparietto si chiude con una risata e si va avanti. C’è da dire che chiaramente sui social le cose si sono fatte piccanti e più di qualcuno ha chiesto che fine avesse fatto Giovanni Angiolini, perché parliamoci chiaro: il ‘dottore’ di cui si parla è proprio lui.

Come qualcuno ricorderà, il medico e Michelle si sono frequentati per alcuni mesi. Poco dopo l’uomo è stato pizzicato a baciarsi con una modella tedesca e le cose tra loro sono terminate così. Proprio riguardo il dottore, Tomaso Trussardi aveva detto: “So che Michelle lo ha fatto (uscire con altre persone, ndr), forse per bisogno di conforto e supporto in un momento molto difficile del nostro matrimonio”.

“Michelle, scusami… non ti voglio oscurare” 😂✈️ E Katia inizia già a farci volare! #MichelleImpossible pic.twitter.com/itSxGALtYm — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 22, 2023

Michelle Hunziker in Sardegna insieme a Giovanni Angiolini. pic.twitter.com/tJiBBbM1LL — disagiotv (@disagio_tv) July 25, 2022

In merito a Giovanni dichiarò: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Serafico.

