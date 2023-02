Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi, la rivelazione. Sono trascorsi diversi mesi dalla comunicazione della rottura di coppia, eppure i fan non smettono di sognare a occhi aperti. Un legame di affetto che è certamente rimasto saldo, quello tra la conduttrice e l’imprenditore, ma torneranno mai insieme? La mamma di Aurora Ramazzotti, prossima a diventare nonna per la prima volta, ha voluto mettere chiarezza sulla questione.

La rivelazione di Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi. Le parole della conduttrice sopraggiungono in un momento decisamente sereno nella sua vita. Da quando è avvenuta la rottura con Tomaso, la conduttrice sembra aver messo del tutto da parte le questioni sentimentali per dedicare amore e attenzioni alla famiglia, in particolar modo alla primogenita che presto la renderà nonna per la prima volta. Ma il cuore di Michelle batte ancora per Tomaso Trussardi?

La rivelazione di Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi: “Tempo perso…”

La conduttrice avrebbe rivelato qualche dettaglio in più sulla situazione, premettendo di essere “single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”, ha riferito nel corso dell’intervista a Il Corriere della Sera. E in merito alla rottura con l’imprenditore, Michelle ha confidato di non provare nè rabbia nè rancore nonostante il faccia a faccia con un fallimento con cui nessuno vorrebbe fare i conti: “Sono tempo perso”. E ancora: “Nessuno è perfetto, noi per primi. Le cose accadono: come fai a non amare quel pezzo, a non salvarlo? E’ chiaro che all’inizio c’è il dolore, ma con il tempo se ne va. Io non conosco proprio quei sentimenti, sono sempre molto sincera durante i rapporti, dico sempre quello che penso.

“Ma quale Parentopoli!”, esordisce a proposito dell’ospitata dell’ex marito e della figlia Aurora nello studio televisivo di Michelle Impossible & Friends, one woman show in prima serata su Canale 5: “Celebreremo Eros e sarà anche molto emozionante sentirlo parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente”. E a proposito di Eros e del loro legame: “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”.

E proprio a proposito di un sogno che si realizzerà a breve, quello di diventare nonna, Michelle Hunziker non trattiene tutta la sua emozione: “Non mi fa impressione, anzi ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso. E’ stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere, avrò una casa piena di bambini… Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.