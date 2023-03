“Con Eros Ramazzotti…”. Michelle Hunziker senza freni, svelato il ‘segreto’ piccante sull’ex marito

Michelle Hunziker, la verità su Eros Ramazzotti. I genitori di Aurora Ramazzotti continuano a conquistare la scena e lasciare che i riflettori restino puntati su di loro. Impossibile per i fan non prestare orecchie a tutti i dettagli che potrebbero sbrogliare il mistero sul rapporto che lega i nonni del primogenito di Aurora. Ed è stata proprio Michelle a rivelare alcuni dettagli nel corso della diretta tv a “Che intervista che fa”, parodia di “Che Tempo Che Fa” di Pio e Amedeo nel corso della puntata Felicissima Sera – All Inclusive.

La verità sul rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, i fan prendono appunti sulle parole della conduttrice svizzera. Le pagine di gossip sono in fermento e non mollano la presa: riflettori accesi già da qualche settimana sui genitori di Aurora e il loro attuale rapporto. Com’è noto a tutti, tra Michelle ed Eros esiste un profondo affetto nonostante la relazione sia giunta al capolinea nel lontano 2009.

Leggi anche: “Sta per partorire”. Aurora Ramazzotti, è il momento: è Michelle Hunziker a far scoprire tutto





La verità sul rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la conduttrice svizzera risponde alla domanda più scomoda

Per ben 11 lunghi anni la coppia formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata definita “la più bella del mondo”, ma anche con la rottura definitiva i due hanno sempre voluto perseguire un rapporto di reciproca affetto e indissolobile stima. Michelle ha risposto alle domande scomode dei due comici rivelando a tutti la situazione con l’ex marito: “Qual è il segreto di questa amicizia? Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, poi la domanda secca del comico: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”.

Una risposta che ha messo in seria difficoltà la conduttrice che però ha risposto senza alcuna esitazione: “Ogni tanto sì, per educazione…”, ha detto Michelle sorridendo per poi riprendere le redini del siparietto che ha sollevato applausi del pubblico: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”. Impossibile, poi, non parlare di Tomaso Trussardi: “Con Trussardi è finita ma ci vogliamo bene”, e il comico: “E c’è stato il richiamino anche con lui?”.

Anche questa volta, la risposta di Michelle è stata secca tra un sorriso e un altro: “Ma che domanda è?”. La conduttrice svizzera, si sa, ha il cuore libero. Lo avrebbe più volte sottolineato nel corso di diverse interviste rilasciate in precedenza, la più diffusa, quella per Il Corriere della Sera dove ha ammesso: “single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”.