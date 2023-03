“È nato un amore”. L’annuncio di Michelle Hunziker e i fan della famiglia tutti sorpresi

Michelle Hunziker, il misterioso messaggio sui social. I fan non riescono a darsi pace e scoppia una vera e propria caccia all’indizio che può portare dritto alla verità. La nota conduttrice svizzera ha ben pensato di pubblicare tra le sue stories un annuncio d’amore: “È nata una grande storia amore…” scrive Michelle. Ma la figlia Aurora e il parto, questa volta, non sembrano c’entrare nulla.

Il misterioso messaggio di Michelle Hunziker sui social. La nota conduttrice svizzera non smette di incuriosire i fan in un periodo di grande fermento. Sotto la luce dei riflettori, non solo la figlia Aurora e il parto, ma anche la vita personale della showgirl che sembra essere tornata alla riballta dopo diversi mesi di gossip e pettegolezzi.

Il misterioso messaggio di Michelle Hunziker sui social: “È nata una grande storia amore…”

Michelle Hunziker ha un nuovo amore? I fan non aspettano altro che di scoprire che il cuore della conduttrice possa essere tornato a battere in nome dell’amore. Eppure, stando alle più recenti dichiarazioni di Michelle, non sembra essere ancora arrivato il momento giusto per spalancare le braccia a un nuovo capitolo sentimentale. Infatti la Hunzilker su questo sarebbe stata molto. Da quando è avvenuta la rottura con Tomaso Trussardi, la conduttrice sembra aver messo del tutto da parte le questioni sentimentali per dedicare amore e attenzioni alla famiglia.

La conduttrice avrebbe rivelato qualche dettaglio in più sulla situazione, premettendo di essere “single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”, ha riferito nel corso dell’intervista a Il Corriere della Sera. E in merito alla rottura con l’imprenditore, Michelle ha confidato di non provare nè rabbia nè rancore nonostante il faccia a faccia con un fallimento con cui nessuno vorrebbe fare i conti: “Sono tempo perso”. E ancora: “Nessuno è perfetto, noi per primi. Le cose accadono: come fai a non amare quel pezzo, a non salvarlo? E’ chiaro che all’inizio c’è il dolore, ma con il tempo se ne va. Io non conosco proprio quei sentimenti, sono sempre molto sincera durante i rapporti, dico sempre quello che penso”.

Tra le stories di Instagram della conduttrice, ecco giungere un annuncio che ha fatto scattare il mistero: E’ nata una grande storia d’amore…”, continua inquadrando i due innamorati. Peccato però che i due in questione siano proprio i cagnolini Lilly e Odino che “sono inseparabili”, aggiunge. Come ormai è noto i due amici a 4 zampe fanno parte della famiglia: la barboncina Lilly vive con la showgirl, mentre il levriero Odino è rimasto con Tomaso Trussardi. Ma quando si incontrano è sempre una grande festa per tutti.