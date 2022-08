Brutte notizie per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è stata coinvolta da una comunicazione tutt’altro che positiva, avvenuta in queste ore, e che potrebbe aumentare ancora di più i dubbi di Mediaset. Se da un punto di vista personale le cose stanno andando a gonfie vele con l’amore sempre più forte con Giovanni Angiolini, su quello professionale non tutto sta andando benissimo. E l’ultima informazione sul suo conto ha causato un vero e proprio campanello di allarme.

Ovviamente il tempo di recuperare e di capovolgere questa situazione c’è sempre, ma Michelle Hunziker dovrà impegnarsi notevolmente se vorrà convincere Mediaset a non assumere qualche drastica decisione. Si era vociferato già alcuni giorni fa di un cambiamento di programmazione per una delle sue trasmissioni, ma stando a questi ultimi avvenimenti il Biscione potrebbe anche essere ancora più duro e deludere totalmente l’ex moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Aurora.





Michelle Hunziker, Mediaset delusa per ascolti tv di Michelle Impossible

Un vero e proprio disastro televisivo si è verificato nelle ultime ore per Michelle Hunziker. Certo, siamo in estate e moltissimi telespettatori utilizzano sicuramente meno il piccolo schermo, ma Mediaset sarebbe ugualmente insoddisfatta visto che la concorrenza sta comunque raggiungendo dei risultati più lusinghieri. Si pensava che puntando sulla presentatrice si potesse migliorare, ma i dati non hanno confermato le speranze della vigilia e ora lei starebbe rischiando non poco.

Nella serata dell’8 agosto il programma di Michelle Hunziker, Michelle Impossible, non è andato oltre l’11,04% di share con 1 milione e 331mila spettatori davanti alla televisione. La replica della trasmissione non ha convinto gli italiani, che hanno guardato maggiormente Rai1 e in particolare il film Belle & Sebastien che ha ottenuto 2 milioni e 88mila telespettatori e uno share pari al 14,91%. 935mila spettatori hanno invece guardato la partita di calcio Bologna-Cosenza su Italia 1 e 1 milione e 167mila 911 su Rai 2. Michelle Impossible potrebbe tornare in onda nel 2023, ma ora i dubbi restano.

Nelle ultime ore Dagospia ha rivelato la testimonianza di una nota conduttrice di cui però non viene fatto il nome che li avrebbe visti “amoreggiare” al punto da sconvolgersi, come raccontato da Alberto Dandolo sul sito con i suoi indovinelli: “La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni ‘affettive’”.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la conduttrice li ha visti: “È rimasta sconvolta”