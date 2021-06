Continuano a preoccupare le condizioni di Michele Merlo, l’ex cantante di Amici ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Michele è stato un protagonista dell’edizione 2017 del talent di Maria De Filippi. All’inizio si fece conoscere con il nome di Mike Bird, ma ben presto lo abbandonò per adottare il suo nome di battesimo.

La notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute è rimbalzata nelle ultime ore sui social, soprattutto dopo che il cantante ha pubblicato un post su Instagram datato 2 giugno: è un tramonto sotto il quale il cantante scrive: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Nei commenti non ci sono molte risposte a questa domanda, ma tante parole di incoraggiamento. I fan stanno augurando il meglio al 28enne e Federico Rossi del duo Benji & Fede gli ha scritto “Forza anima libera” a corredo del suo ultimo post sui social.

Adesso arriva la conferma da parte della famiglia di Michele Merlo che attraverso un comunicato fa chiarezza sulle condizioni di salute dell’ex cantante di Amici ed ex concorrente di XFactor: “Michele Merlo è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. – si legge nel comunicato –. Proprio in ospedale in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.





La notizia in un primo momento si è diffusa sui social, dove molti colleghi hanno espresso la loro preoccupazione e gli auguri per una pronta guarigione, per poi essere confermata dalla famiglia Merlo attraverso i suoi consulenti. Molti colleghi del cantante di Amici hanno scritto messaggi di sostegno: “Dai, forza”, “Siamo tutti con te”, “Forza fratello mio non mollare”, “Forza anima libera”, “Con te anche in questo momento”. Qualcuno ha anche aggiunto: “Stanotte Michele Merlo ha avuto una emorragia cerebrale e versa in gravissime condizioni in ospedale, ma ora preghiamo tutti per lui che si riprenda al più presto”. Federico Rossi del duo Benji e Fede ha anche pubblicato una storica con una canzone dell’ex amico di Maria e la didascalia: “Tutti per te”.

Di recente Michele Merlo era molto attivo sia su Instagram sia su TikTok, aveva anche pubblicato un romanzo, intitolato Cuori Stupidi. Il romanzo aveva subito trovato interesse da parte del pubblico, scalando rapidamente le classifiche di vendita su Amazon. Il libro racconta la storia di tre amici e membri di una band, Luca, Valentino e Anita e di come un errore alla guida cambi per sempre le loro vite.