“Deboli speranze”. Michele Merlo, le condizioni dell’ex concorrente di Amici sono gravissime

Tutti vicini a Michele Merlo. Da quando si è diffusa la notizia del ricovero dell’ex allievo della scuola di Amici, il popolo social si è mobilitato per dimostrare grande affetto. Conosciuto da tutti con il nome d’arte Mike Bird, il 28enne versa ancora in gravissime condizioni di salute. Ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Maggiore di Bologna in seguito alle conseguenze di una leucemia fulminante, Michele Merlo continua a ricevere messaggi di incoraggiamento. E non potevano mancare le parole del padre.

La situazione resta ancora grave per il giovane talento diventato famoso grazie alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Michele Merlo si trova in coma farmacologico e le sue condizioni restano gravissime. Lo ha confermato anche il padre ai microfoni del Tg di Bassano. Speranze “ridotte”, afferma a cuore stretto il genitore. E anche dall’amico Simone Frazzetta, che ha parlato tramite una Stories Instagram, le notizie non sono delle migliori.

La situazione di Merlo “non va bene”, afferma Frazzetta. Michele Merlo continua a lottare tra la vita e la morte e anche l’appello della mamma non passa inosservato. Nonostante la grave situazione, la donna ha invitato tutti a pregare. Ed è così che il cantante continua a essere supportato da tutti. Il più recente messaggio è quello di Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, con il quale Merlo si scontrò più volte.





“Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”, ha scritto l’artista milanese in una Stories. Ore sicuramente difficili durante le quali il calore umano rappresenta, forse, un tassello imprescindibile. Anche Emma Marrone, sua coach, ha scritto su Twitter: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!”.

Michele Merlo ha 28 anni ed nato a Marostica, in provincia di Vicenza. L’artista veneto aveva provato a sfondare nel mondo della musica tramite il talent di Sky X Factor, ma non era riuscito a superare le selezioni. La fama è arrivata poco dopo, nel 2017, quando Merlo invece ha fatto parte dell’edizione di quell’anno di Amici, il talent di Mediaset ideato da Maria De Filippi.