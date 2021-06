L’ex volto di ‘Uomini e Donne’, Michele Dentice, è tornato a parlare dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi. E sono finalmente emersi i veri motivi che hanno spinto l’uomo ad abbandonare l’esperienza televisiva. Motivazioni sicuramente molto importanti e allo stesso tempo drammatici. Ha infatti vissuto dei periodi bruttissimi, che non potevano conciliare con l’avventura nel piccolo schermo. E per questa ragione è stato costretto a fare il classico passo indietro per pensare a se stesso.

Eppure qualche tempo fa aveva ricevuto una bellissima notizia: “Ciak si giraaaaa. Gomorraaaaa. Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo…”, aveva scritto Michele Dentice di UeD, che in passato ha avuto una frequentazione con Roberta Di Padua. Un’esperienza dunque nel campo della recitazione. Ma non è stato questo il motivo scatenante il suo addio al programma televisivo.

Su Michele Dentice sono state innumerevoli le voci che sono girate, infatti sono uscite fuori indiscrezioni di ogni tipo sul perché avesse deciso di lasciare ‘Uomini e Donne’. Ma invece dietro questa scelta non c’erano motivazioni banali o comunque non di primo piano, ma abbastanza serie. Ha infatti perso una persona carissima, un lutto straziante che lo ha travolto. Poi le cose non sono andate benissimo nemmeno a livello lavorativo, dove ha perso la sua palestra, che è stata costretta a chiudere.





Dunque, Michele Dentice ha abbandonato ‘UeD’ a causa della morte dell’adorata nonna e della chiusura dell’attività commerciale, che gli ha provocato danni economici: “Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti. Ma se Maria De Filippi mi chiedesse di riprovarci, forse più avanti accetterei il suo invito”, ha concluso non chiudendo le porte ad un clamoroso ritorno.

Roberta Di Padua aveva accusato in passato Michele Dentice: “Il rispetto l’aveva portato per la sua fidanzata”, dice ora Roberta. Proprio perché impegnato, a detta della dama, Michele non si sarebbe mai lasciato andare. “La verità esce sempre, come dite voi”, afferma la Di Padua che è certa che questa presunta fidanzata del personal trainer sia la ragazza che compare in una foto che avrebbe condiviso a settembre scorso.