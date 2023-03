Ad Amici 22 Michele Bravi è stato scelto come uno dei tre giudici da Maria De Filippi. Lui, dopo aver vissuto periodi non certamente esaltanti, è tornato nuovamente sulla scena e ovviamente il merito è stato anche e soprattutto della conduttrice televisiva. Ma ora c’è stata una vera e propria confessione da parte del cantante, che ha approfittato dello spazio concessogli da Silvia Toffanin a Verissimo per soffermarsi su Queen Mary. Parole che lei avrà certamente sentito con grande emozione.

Insieme a lui, ad Amici 22 ci sono pure Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Ma indubbiamente tra Michele Bravi e Maria De Filippi c’è un rapporto molto intenso e significativo. L’artista ha anche voluto fare i suoi personali ringraziamenti alla stessa Toffanin, che gli ha permesso di avere tanto spazio nella sua trasmissione in questi anni. Ma i telespettatori sono rimasti impressionati soprattutto dalle dichiarazioni fatte sulla donna, che rappresentano un qualcosa di molto rilevante.

Amici 22, la confessione di Michele Bravi su Maria De Filippi

Il giudice di Amici 22 non potrà che dire grazie all’infinito alla regina di Mediaset. Infatti, Michele Bravi deve davvero tanto a Maria De Filippi, che lo ha aiutato in parecchie circostanze. E ora gli ha dato nuovamente grande spazio, scegliendolo per il serale del talent show. Parlando invece della sua vita strettamente privata, ha confessato di avere una relazione sentimentale ma non ha fornito altre informazioni, quindi non sappiamo chi sia il partner. Ma vediamo invece cosa ha svelato sulla presentatrice Mediaset.

Queste le affermazioni di Bravi su Maria, proferite davanti a Silvia Toffanin: “Amici mi ha un po’ adottato, devo confessare una cosa su Maria De Filippi. La scoperta di Maria come professionista, lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre, è veramente imparare lo spettacolo con un’enorme fuoriclasse. Lavorare con lei ti dà modo di capire la naturalezza che va usata, essere se stessi quando tu racconti qualcosa, puoi cantare, ballare o parlare e presentare. La più grande lezione che mi ha dato”.

Infine, ha aggiunto ancora: “Ed è bello adesso dare voce a questa cosa, spero di trasmetterlo bene questo messaggio. Poi ringrazio te Silvia, perché sono venuto qui da te per tutte le tappe più importanti di vita e carriera. Ci troviamo in un momento nuovo ed è bello condividerlo con te adesso”.