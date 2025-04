Da lunedì è iniziato il reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi, tornata in televisione dopo oltre un anno di stop, dalla sua ultima edizione dell‘Isola dei famosi. Sembra che questo nuovo reality sia stato accolto con curiosità e interesse dal pubblico, che da come racconta su X sta seguendo la diretta proprio come accadeva con il Grande Fratello. Nonostante The Couple sia ancora agli inizi, molti fan hanno già iniziato a fare dei confronti con il Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini e vinto da Jessica Morlacchi.

Con l’inzio di The Couple, infatti, molti telespettatori hanno iniziato a commentare le differenze e le somiglianze tra i due reality show, con un occhio sempre attento alle dinamiche che si sviluppano nella casa e i comportamenti dei concorrenti, che come dice il titolo del programma gareggiano in coppia per portare a casa il montepremi di ben un milione di euro.

Leggi anche: “Voi due avete vinto”. The Couple, l’annuncio di Ilary Blasi: chi sono i vincitori della prima puntata





The Couple, la differenza con il Grande Fratello

Il Grande Fratello è sempre stato commentato durante la diretta di Mediaset Extra e ovviamente gli attenti telespettatori, nel corso di questa ultima edizione, ma anche nelle precedenti, hanno notato alcuni comportamenti o dinamiche della vita quotidiana del gruppo di inquilini. Ora, con The Couple, questa tradizione sembra continuare e in queste prime 48 ore di diretta, i telespettatori hanno notato una grandissima differenza tra i concorrenti del Grande Fratello e quelli di The Couple.

Un aspetto che ha colpito particolarmente il pubblico è l’ordine e la pulizia della casa di The Couple. Diversamente da quanto accadeva frequentemente nella casa del Grande Fratello, dove i concorrenti sono stati ripresi più volte per la loro scarsa attenzione all’igiene e sono stati anche redarguiti dagli autori per la disordinata gestione degli spazi comuni, in The Couple sembra esserci una cura maggiore per la casa.

Già nelle prime ore del mattino, infatti, i telespettatori hanno notato che i concorrenti sono già svegli, i letti sono fatti e la casa è impeccabilmente in ordine, un dettaglio che non è sfuggito a chi è abituato a seguire il Grande Fratello e ricorda le frequenti critiche rivolte ai partecipanti per il disordine.

Sveglia presto letti fatti! Finalmente un po’ di regole #thecouple — Daniela🌺 (@Daniela88507142) April 9, 2025

Lo scorso anno, lo stesso Alfonso Signorini era intervenuto per redarguire i concorrenti: “Voglio dire a tutti i ragazzi, dato che le accuse di Massimiliano (Varrese ndr) sono rivolte a loro, che lasciare la Casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile”. “È un segno di maleducazione veramente mai vista. Perché comunque a casa mia lasciare la cicca della sigaretta nel bicchiere o il piatto sporco nel lavello… Queste robe qua, prima di andare a letto, si devono pulire. Sono le basi della buona educazione. E poi se una persona dorme voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente all 5 e mezza del mattino. Perché questo povero cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace”, aveva detto un infuristo Signorini ai concorrenti.