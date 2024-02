“Mia mamma? Ecco come ha reagito”. Festival Sanremo, Angelina racconta tutto. L’emozione e le lacrime di mamma Laura: parole che lasciano senza fiato (VIDEO)

Festival di Sanremo, per la vincitrice Angelina Mango un vortice di emozioni. Ieri sera la giovane cantante ha provato una gioia immensa non appena Amadeus ha pronunciato il suo nome. Angelina, 22 anni di età, era alla prima partecipazione assoluta al concorso musicale più famoso e importante d’Italia.

Angelina, figlia del compianto Giuseppe Mango, lo ha sempre detto: non sono qui per la competizione in sé (il video). Appena proclamata vincitrice ci ha tenuto a ringraziare subito la sua famiglia che l’ha sempre sostenuta: la mamma e il fratello batterista con il quale Angelina spesso si è esibita insieme. In queste ore sono tantissimi i messaggi di congratulazioni che le stanno arrivando. Uno in particolare però è quello che più di tutti le ha scaldato il cuore.

Mamma Laura in lacrime, ecco il messaggio per Angelina

“Mia madre in lacrime al telefono non riusciva a parlare. Il Festival lo vince chi se lo merita”. Angelina Mango ha confessato il legame particolare che la lega alla mamma. Un nome che gli appassionati del Festival di Sanremo conoscono bene. Anche lei artista. E’ stata la componente di uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana.

La mamma di Angelina Mango è Laura Valente, pseudonimo di Laura Bortolotti, per circa otto anni cantante dei Matia Bazar. La madre di Angelina è originaria di Milano, dove è nata il 3 settembre 1963. Ha iniziato a suonare la chitarra fin da giovane, avviando presto la sua carriera di cantante. Nel 1985, ha incontrato Pino Mango, che l’ha scelta come corista. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, “Tempo di blues”.

Il legame tra madre e figlia è strettissimo. Una relazione che si è consolidata ancora di più dopo la morte del padre della ragazza, avvenuta dieci anni fa. Angelina lo aveva raccontato in una intervista a La Repubblica prima dell’inizio del festival: “Mamma non viene ma è molto fiera di me, mi ha messo in guardia rispetto al fatto che avrò paura, non mi ha illuso del contrario…. Ma al festival non voglio la famiglia perché sentirei troppo il peso, la tensione e finiremmo per litigare. Devo stare tranquilla, lei c’è sempre per me e la chiamerò appena ho finito”.

Angelina è figlia d’arte, ma vuole emergere da sola per le sue qualità, indiscutibili: “Prima sentivo di essere una cantautrice e volevo che lo sapessero tutti, ora che lo sanno è come se avessi un peso in meno e una responsabilità in più. Non voglio deludere le persone che mi vogliono bene, il pubblico, Maria (De Filippi) che ha creduto in me e mi ha sostenuto per arrivare a questo punto. La vera vittoria, finita l’esibizione, sarà sapere di aver comunicato qualcosa”.