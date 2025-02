Shaila Gatta in crisi al Grande Fratello. Nell’occhio del ciclone sin dall’inizio del reality anche per la sua relazione con Lorenzo, la ballerina è stata anche più volte al centro dell’attenzione per gli scontri con gli altri concorrenti. Helena, Javier e Iago in primis in questo preciso momento. Ma anche lei ha avuto un crollo e si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Lorenzo tirando in ballo il rapporto con i suoi genitori.

Nelle ultime settimane, in molti nella Casa le hanno fatto notare di essere cambiata rispetto all’inizio della sua avventura, soprattutto da quando sta insieme a Lorenzo e la prima è stata proprio sua mamma Luisa, entrata per ben due volte nella Casa per avere un confronto con lei. In una di queste occasioni, la donna ha ammesso senza mezzi termini di non supportare pienamente la sua nuova relazione, invitandola, anzi, a mettere se stessa e il suo percorso al primo posto.

GF, Shaila piange con Lorenzo: “Sto male”

Shaila non ha seguito questo consiglio ma quando sono stati altri a sollevare la questione, non ha fatto mistero di accusare il colpo, perché preoccupata di ciò che i suoi genitori stanno pensando da casa. “Non mi pesa il giudizio della gente, ma quello che mia mamma mi ha detto venendo qua.”, ha spiegato commossa a Lorenzo.

“Il fatto di non avere fiducia da parte di un genitore, perché spesso e volentieri, per quanto il mondo ti possa andare contro, le uniche persone su cui si può contare e a cui tu chiedi fiducia e che tu speri siano fieri di te sono i propri genitori”. Per la ballerina il loro silenzio e la mancanza di piccoli gesti sono fonti di sofferenza.

“Spesso, vedere i tuoi aerei firmati con il nome di tua madre o di tua sorella, la lettera di tua sorella… per me ogni volta è un colpo al cuore, mi fa stare male! Sto male!”, ha rivelato ancora a Lorenzo. Ma non è finita qui perché dopo ha approfondito l’argomento in cucina con Maxime. A lui ha ribadito di stare male per la presa di posizione della madre, la donna che “dovrebbe supportarmi e accettarmi così come sono, anzi, essere fiera del coraggio che ho, anche di soffrire… se voglio soffrire, litigare, insultare Lorenzo, va bene così! Quale rapporto è nato perfetto? Nessuno!”.