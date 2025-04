Nella nuova avventura televisiva di Canale 5, “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, le dinamiche all’interno della casa stanno già mostrando un volto familiare al pubblico: quello del sospetto, delle accuse reciproche e delle tensioni tipiche dei reality come il Grande Fratello. Il format, che sulla carta si proponeva come un gioco di coppia fondato sulla fiducia e l’intesa, sta rivelando un lato decisamente più competitivo, dove i protagonisti cominciano a guardarsi con diffidenza e a mettere in dubbio la sincerità degli altri.

Il primo vero scontro acceso è esploso tra due concorrenti dal carattere forte: Antonino Spinalbese, già noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, e Pierangelo Greco, makeup artist e influencer. A dare il via al confronto è stata un’osservazione fatta da Greco durante una puntata, in cui ha espresso apertamente dei dubbi sulla trasparenza di Spinalbese, definendolo “uno stratega”. Un commento che ha acceso la miccia e spinto l’hair stylist a chiedere un chiarimento immediato, sentendosi colpito sul piano personale e messo sotto accusa in modo ingiusto.

The Couple, prima lite

Il confronto tra i due è avvenuto sotto lo sguardo attento delle telecamere e non ha risparmiato parole forti. Antonino Spinalbese ha rigettato con forza l’etichetta di stratega, che a suo dire non rappresenta un complimento, ma un’accusa velata. “Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi, ma cosa vuoi?” ha esclamato, accusando Pierangelo di lanciare frecciatine mascherate da complimenti. “Mi dici che sono furbo e gioco bene, ma non è bello. Te mi vuoi fregare con le parole fingendo di farmi complimenti, ma che sono in realtà delle critiche,” ha aggiunto, sottolineando come questa ambiguità lo infastidisca profondamente. Non sono mancate nemmeno le frecciate sul piano personale, con Antonino che ha definito il coinquilino “immaturo” e incapace di relazionarsi in modo sincero.

Pierangelo Greco, tutt’altro che intimorito, ha risposto con prontezza, difendendo la propria libertà di espressione e rivendicando il diritto di avere un’opinione su quanto accade nella casa. “Io passo le giornate a guardarti? Ma anche meno! Ma chi ti considera?” ha ribattuto seccamente, sottolineando come il suo giudizio non nasca da un’ossessione, ma da una discrepanza evidente tra parole e azioni. Secondo lui, Antonino non avrebbe mai mostrato il suo lato più onesto, e questa percezione non è qualcosa su cui Spinalbese debba avere il controllo: “Se non ci tieni a farmi cambiare idea, a me non frega nulla, campo lo stesso”.

Il botta e risposta tra i due concorrenti, fatto di accuse incrociate, sospetti e rivendicazioni, sembra rivelare un nervo scoperto all’interno della dinamica del programma: la difficoltà di costruire un rapporto autentico in un contesto dove tutto viene osservato, commentato e spesso frainteso. La tensione tra Spinalbese e Greco, più che un episodio isolato, potrebbe rappresentare il preludio a una stagione infuocata di “The Couple”, dove la convivenza forzata e il gioco delle apparenze rischiano di mettere a dura prova la tenuta dei rapporti.

Con questo primo confronto diretto, il reality di Canale 5 si allontana velocemente dalle intenzioni iniziali di armonia e sintonia tra concorrenti, per calarsi in pieno nella classica arena dei sospetti e dei giochi psicologici. E se queste sono solo le battute iniziali, il pubblico può prepararsi a una lunga serie di scontri, alleanze fragili e verità da scoprire, proprio come nei migliori reality show.