Grande Fratello, si mescolano le carte. Dimenticate tutto quello che avete letto e visto finora, perché c’è un colpo di scena. Intanto una certezza: Perla Vatiero entrerà nella Casa come nuova concorrente nella puntata di giovedì 16 novembre 2023. Puntata che sarebbe dovuta andare in onda di mercoledì, come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini, ma poi è arrivata la decisone del cambio all’ultimo momento di Mediaset. Comunque l’ingresso dell’ex Temptation Island oggi sembra sicuro.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica è stato il primo a confermare l’imminente debutto di Perla Vatiero: “Tampone negativo. Perla è una nuova concorrente del Grande Fratello ed entrerà in gioco il 15/11”, il messaggio. Dunque tra poche ore Mirko, che ricordiamo è ora impegnato con Greta, si troverà faccia a faccia con la compagna con cui ha partecipato a Temptation Island. Si sono già visti, ma in collegamento, lunedì scorso, sempre durante la diretta del reality.

Perla Vatiero al GF, colpo di scena: “Mi interessa lui”

E quell’incontro, seppur a distanza e successivo al lungo bacio e alla dichiarazione d’amore a Greta, deve aver smosso qualcosa nel cuore di Mirko. Che da tre giorni non fa che parlare di lei: l’ha sognata, ha detto che è “bellissima”. In tutto questo c’è Angelica sempre più vicina a lui e Greta a casa ad assistere a questi sfoghi.

Anche Perla ha riservato belle parole al suo ex nell’ultima intervista al settimanale Chi. Ma ha anche ammesso di avere un interesse per un altro concorrente del GF: Vittorio Menozzi. Rappresenterebbe il suo ideale di ragazzo: “L’unico molto carino tra i maschi nella Casa è Vittorio, è proprio un bel ragazzo, mi piace la sua timidezza, ha detto che fa fatica ad amare e a mettere qualcuno davanti a se stesso e questo lo fa soffrire”.

Insomma, l’ingresso di Perla nella Casa potrebbe riservare dei grossi colpi di scena per il pubblico del Grande Fratello, che dà per certo un riavvicinamento di lei e Mirko. E se invece lui si ritrovasse rivale in amore di Vittorio? O anche di Garibaldi, visto che scherzando ma forse non troppo ha detto di volerci provare con Perla. Non resta che aspettare per vedere cosa succederà.