Al termine della puntata del Grande Fratello, andata in onda nella serata del 23 dicembre, è arrivato un altro coming out da parte di una concorrente. Nei giorni scorsi era stata Helena a soffermarsi sul suo interesse anche nei confronti delle ragazze e ora un’altra gieffina ha deciso di essere chiara e ha ammesso che le piaccionoi non solo gli uomini, ma anche le donne.

Nel post-puntata del Grande Fratello questa concorrente ha esclamato a proposito del suo coming out: “Se mi piacciono anche le donne? Sì certo, ho anche avuto delle relazioni, una di nove mesi. A prescindere da tutto sarebbe uscito, non ho problemi a parlarne e non ne ho mai avuti. Se mi sono resa conto della mia bisessualità da poco? Io lo so da quando sono piccola“.

Leggi anche: “Fatta una cavolata”. Grande Fratello, la verità su Luca e Jessica: è successo sotto le coperte





Grande Fratello, coming out della concorrente: “Mi piacciono anche le donne”

Dunque, una concorrente del Grande Fratello non ha alcun problema a rivelare la sua bisessualità. Lo ha detto apertamente a Shaila, riferendo anche dettagli privati: “Solo che io ho fatto il mio coming out con la mia famiglia nel 2020, quattro anni fa, però già lo sapevo. Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa. Lui era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto ‘a me piacciono anche le donne’ non l’ha accettato. Diciamo che a quel punto ci siamo lasciati a vicenda”.

La conferma della sua bisessualità è arrivata da Zeudi, sempre più vicina a Helena in questi giorni, che rivolgendosi proprio alla Prestes le ha spiegato meglo cosa sia il coming out: “Il coming out è quando tu dichiari il tuo orientamento davanti a tutti, mentre l’outing è quando tu hai il tuo orientamento e una terza persona lo svela a tutti. Che poi questo mio è stato quasi più un outing se ci fate caso”.

S: Quindi è da un po' che ti sei resa conto di questo?

Z: No, da quando sono piccola. Solo che io ho fatto il mio coming out con la mia famiglia quattro anni fa.



Zeudi parlando della sua bisessualità ❤️‍🩹#zelena pic.twitter.com/OFfvoYVBWk — Gordhan Choudhary RLP 🔰 (@gordhan_ram_rlp) December 24, 2024

E poi Zeudi ha anche ammesso che ancora c’è molto lavoro da fare per aiutare chi non ha coraggio ad esprimere il proprio orientamento: “Purtroppo ci sono ancora molte persone che ancora non parlano, non escono allo scoperto, hanno i genitori rigidi. Sembra che il mondo sia cambiato, ma non è del tutto vero, quindi secondo me è importante che se ne parli. Solo parlando le cose piano, piano cambieranno”.