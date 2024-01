Momento difficilissimo al Grande Fratello per Perla. La ragazza è scoppiata in lacrime nella giornata del 26 gennaio e subito è dovuta correre in suo aiuto l’amica Letizia. Quest’ultima ha tentato in tutti i modi di calmare la compagna di avventura, parsa veramente in crisi. E la Vatiero ha spiegato il motivo che ha provocato quello stato d’animo negativo, che l’ha costretta a ricorrere al pianto.

Infatti, nella casa del Grande Fratello Perla ha ammesso che sta vivendo qualcosa di troppo brutto e le lacrime sono state inevitabili. Era all’interno della camera da letto, quando Letizia si è resa conto dello sconforto dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Da parte della Petris è arrivato un immediato incoraggiamento, ma la situazione è ovviamente da monitorare.

Grande Fratello, Perla in lacrime: Letizia la rincuora

Quando nella stanza del Grande Fratello Letizia si è accorta di Perla in lacrime, si è avvicinata e si è seduta al suo fianco, abbracciandola in maniera fortissima. Non ha usato molte parole, ma la forza del suo affetto è stata abbastanza fondamentale per provare a farla reagire. Anche se le parole della Vatiero fanno intuire che ci sia un malessere profondo.

Perla ha spiegato così la sua tristezza: “Mi fa male vedere la cattiveria e la falsità, io queste cose non le sopporto“. Praticamente non sta riuscendo a sopportare i continui litigi al GF, troppe tensioni che non la fanno stare tranquilla. Poi si è rivolta ancora verso Letizia e si è augurata che possano esserci novità positive: “Spero che in questa settimana cambino le cose“.

Il consiglio di Letizia è stato comunque molto chiaro, ovvero che Perla deve pensare unicamente a se stessa e sulle cose che le permettono di stare bene. Quindi, non deve soffermarsi sulle problematiche che la mettono di cattivo umore.