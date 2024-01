Ad Affari Tuoi, il popolare gioco dei pacchi in onda su Rai Uno, con la conduzione di Amadeus, pronto per la nuova edizione del festival di Sanremo, è stato il momento della concorrente abruzzese Claudia Testa di Celano, cittadina di diecimila abitanti in provincia dell’Aquila. Dopo due puntate in compagnia dei concorrenti della Puglia, è stato il momento dell’Abruzzo. Accompagnata dal padre Nazzareno, entrambi con un look molto particolare che ricorda gli indiani d’America, la concorrente abruzzese ha inseguito a lungo il sogno di portarsi a casa 300mila euro, la vincita record del game show di Rai Uno.

La celanese Claudia Testa ha tentato la fortuna ad Affari Tuoi, il programma di RaiUno condotto da Amadeus. Come detto, accompagnata dal papá Nazzareno, la concorrente ha fatto un percorso a dir poro perfetto. Grazie al grande intuito del signor Nazzareno, Claudia ha aperto tanti pacchi blu, anche se poi è incappata in quello più pesante.

Affari Tuoi, la concorrente abruzzese rifiuta 92mila euro

Sotto al pacco della Valle d’Aosta si nascondevano i 300mila euro, ma i pacchi più consistenti sono rimasti quasi tutti fino alla fine. Durante il percorso la concorrente dell’Abruzzo ha rifiutato tutte le offerte fatte dal dottore e insieme al padre Nazzareno è riuscita a concludere con due pacchi vincenti. “Soldi sicuri“, ha gridato Amadeus quando la concorrente ha trovato l’ultimo pacco blu.

Dopo aver trovato anche il rosso con i 5mila euro, Claudia ha dovuto scegliere se accettare la proposta del dottore di 92mila euro o provare la fortuna nel portare a casa i 200mila euro. La concorrente era infatti rimasta con due pacchi, quello da 50mila e quello da 200mila euro e incredibilmente ha rifiutato la somma record proposta dal dottore: 92mila euro.

50.000 euro da una parte, 200.000 euro dall’altra. Rifiuta 92.000 euro e si porta a casa 50.000 euro.



Claudia tu non hai vinto solo i soldi ma anche la gloria eterna per il coraggio, regina. 👑 #affarituoi pic.twitter.com/8sSCubrfjx — Ansia Totale (@ansia_totale) January 12, 2024

“Grazie al dottore, ma quando mi ricapita una cosa del genere? Male che vada torno a casa con 50mila euro”, ha detto Claudia. Nel suo pacco c’erano 50mila euro, mentre i 200 erano in quello del Molise. Claudia si è comunque detta felicissima per la vincita e per avuto l’occasione di fare questa esperienza con il papà.