Non sempre l’esperienza in tv finisce in positivo. Così è successo, come racconta lui stesso, ad Amici di Maria De Filippi. Con una serie di tweet l’ex allievo si scaglia infatti contro il programma e, in particolare, contro Rudy Zerbi. Tutti è iniziato infatti dal repost di un video con protagonista il prof di canto e un altro ex allievo, Piccolo G. Il primo aveva dunque scritto: “Sarebbe stato bello poterci confrontare così al tempo, Rudy. Non ci siamo capiti, ma ti porto nel cuore”.

“Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me ci sono!”, era stata la risposta di Rudy Zerbi. Ma a distanza di un anno il cantante ha deciso di aggiungere un commento a quel post. “Frasi invecchiate male”, ha commentato riferendosi allo scambio affettuoso avuto con il suo prof in riferimento all’esperienza nel talent. Ma non è finita qui perché Calma, all’anagrafe Marco Barbieri che aveva partecipato ad Amici 22 si è poi lasciato andare ad un vero e proprio sfogo rispetto alla sua esperienza nel talent.

L’ex Amici attacca: “Mi costringevano a litigare”

“Un giorno parlerò. Mi hanno costretto a litigare; prova a contestualizzare il ‘costretto’. Se ti dicono di farlo perché altrimenti passano messaggi sbagliati su di te…”, ha poi continuato a mezzo social Calma. “Non piace nemmeno a me dare questa immagine della mia persona, però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male”.

“Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno. Me lo auguro anche io e soprattutto, se lo augura la mia famiglia a cui ti assicuro, vedermi così non fa bene”, ha scritto ancora parlando di un momento molto delicato della sua vita per cui ha deciso anche di dire addio alla musica.

“Non voglio neanche sfogarmi, ma vorrei solo che i motivi per cui mi hanno odiato, bistrattato e messo all’angolo, non erano idee mie. Io volevo solo fare la mia musica ma purtroppo non mi è stato possibile. E sono stato fatto passare come quello che non ascoltava i consigli, o come la vittima ingiustificata. Per quanto mi riguarda non farò più neanche musica quindi ti assicuro che non si tratta di notorietà, ma di un forte senso di giustizia che mi assilla da tempo”.