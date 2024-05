Pietro Fanelli è nella lunga lista dei naufraghi ritirati in questa Isola dei Famosi 2024 che, per la cronaca, ora ha perso anche Joe Bastianich (abbiamo parlato del suo ritiro nell’articolo che trovate qui sotto). Presentato da Vladimir Luxuria come “il poeta”, aveva già fatto tv e sputato sui reality show, fatto sta che è stato uno dei concorrenti più chiacchierati. Durante e dopo l’esperienza in Honduras perché anche quando è tornato in Italia non si è risparmiato.

Ha definito Fedez “piccolo uomo, nano e burattino”, tanto per dirne una, perché parlando di puntate noiose nel suo podcast Muschio Selvaggio aveva (probabilmente) tirato in mezzo proprio lui. “Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però. sei la persona che parla di più)”, aveva attaccato Pietro.

Pietro Fanelli dopo l’Isola: “Mi chiede foto intime”

E ancora, sempre Pietro Fanelli rivolgendosi al rapper: “Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze”. Perché si torna a parlare di lui?

Per delle accuse pesanti a un altro volto noto che questa volta l’ex naufrago affida al sito di Fabrizio Corona, Dilinger News. Come si sente nell’audio pubblicato sui social, rivela che ha delle chat compromettenti e non ha paura di pubblicarle: “Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto intime, me le chiede insistentemente”, dice.

“Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow. Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita. Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene. Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere”, conclude Pietro Fanelli nel messaggio alla redazione di Corona. Tommaso Zorzi, per ora, non ha ancora replicato.