Per i finalisti dell’Isola dei Famosi è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni. Dopo tre mesi i Honduras hanno fatto rientro in Italia e sono richiestissimi tra eventi ed interviste. Molti di loro stanno ripercorrendo l’esperienza come naufraghi e stanno raccontando ciò che è successo sull’Isola svelando numerosi retroscena. Durante il reality il pubblico si è illuso riguardo una possibile storia tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger.

Il fratello di Guendalina alla fanpage thepipol_tv ha affermato di non essersi fidato di lei: “Esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito”. Mercedesz Henger ha provato a fare chiarezza sulla questione: “Sono interessata solo a risolvere le cose nella vita reale e così sto facendo”. Su Instagram l’ex naufraga ha rivelato di non essere interessata a rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti da Edoardo Tavassi.





Mercedesz Henger chiusa in ascensore: disavventura per l’ex naufarga

Quando a Edoardo Tavsssi gli è stato chiesto se avesse risentito Mercedesz Henger una volta terminato il reality, ha risposto: “Mi hanno chiamato Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè e Alessandro Iannoni. Con Carmen Di Pietro ho fatto una videochiamata. Mercedesz non mi ha chiamato ma mi ha scritto un messaggio. Diceva che manco a tutti”.

Nelle ultime ore Mercedesz Henger è stata ospite d’onore all’evento Novella Party Night. E ovviamente l’ex naufraga ha pubblicato nelle sue storie su Instagram foto e video di questo party. Una volta finita la festa però ha avuto una brutta disavventura: è rimasta chiusa dentro un ascensore insieme al suo manager. La giovane si è quindi sfogata sui social: “Stavamo scappando dall’evento perché devo prendere il treno per Roma…E indovinate un po’? Si è spento l’ascensore…Odio gli ascensori…Non si respira qua dentro…”.

Successivamente Mercedes Henger ha voluto rassicurare i fan spiegando di non essere nel panico: “Fortunatamente sono nel panico già da giorni quindi questa cosa mi ha fatto il solletico…” La ragazza ha inoltre colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Si vede che gli ascensori lo sentono proprio che io li odio…Si fermano sempre quando ci sono io…”. Sempre su Instagram Mercedesz Henger ha rivelato di essere rimasta davvero sorpresa nel costatare quanto sia stato strano tornare alla vita di tutti i giorni: “Non mi aspettavo che sarebbe stato così strano tornare alla mia solita vita. Ho una sensazione di ansia mista a gioia costante che non riesco a scrollarmi di dosso…”.

“Lo desideravo da tanto”. Mercedesz Henger Isola dei famosi, la sorpresa più bella