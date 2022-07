Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, nuovi dettagli dopo la fine dell’Isola dei Famosi. A raccontare tutto è stato il naufrago nel corso di una lunga intervista a Fanpage.it. Tanti i punti toccati: dal ritiro, all’amicizia con Nicolas Vaporidis, al rapporto con la figlia di Eva. Per quanto riguarda l’addio all’Honduras, Edoardo ha rivelato come si sia trattato di una scelta imposta dalla produzione. “Pur desiderando farmi restare, non poteva assumersi la responsabilità del mio rientro e di un eventuale altro incidente”.



“Avevano le mani legate […] Avevo proposto di restare e di assumermi io stesso la responsabilità di ogni eventuale incidente ma non è stato possibile. Erano i primi a volere che io restassi ma c’era un referto e di fronte a quello si sono dovuti bloccare”. Quanto a Nicolas, ha dichiarato di essere pronto a partire con lui per Pechino Express qualora arrivasse una chiamata.





Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, gelo dopo l’Isola dei Famosi



“Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis – ha confessato -. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen”. (Leggi anche “Quella sera… Io so che è successo”. Alex Belli svela nuovi dettagli sull’addio tra Lulù e Manuel)



E ancora: “Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami”. Tornando a Mercedesz, ora Edoardo nutre dei dubbi. “Già nei primi tre giorni, quando rischiava di essere eliminata, faceva la fidanzatina e non mi aveva convinto. Non sono uno stupido: questo mondo non mi appartiene ma a lei sì”.



Infine, quando gli è stato chiesto se avesse risentito la Henger una volta terminato il reality, ha risposto: “Mi hanno chiamato Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè e Alessandro Iannoni. Con Carmen Di Pietro ho fatto una videochiamata. Mercedesz non mi ha chiamato ma mi ha scritto un messaggio. Diceva che manco a tutti”. Insomma, un messaggio WhatsApp generico e piuttosto freddo che lascia capire come siano i rapporti tra i due.

“Sono stato costretto”. Edoardo Tavassi, la verità sull’addio all’Isola dei Famosi