Nuovi dettagli emergono sulla tormentata fine della storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Dopo giorni di calma apparente, la principessa etiope ha rilasciato un’intervista a Chi svelando alcuni retroscena sull’ex fidanzato e il padre Franco, artefice secondo Lulù Selassiè della fine della sua relazione con l’ex vippone.

“Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, – le parole di Lulù Selassié a Chi – penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.





Poi un accenno a quanto avrebbe fatto il padre di Manuel Bortuzzo, Franco: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. – ha spiegato Lulù Selassié ad Azzurra Della Penna – Io e Manu invece facevamo il possibile per allontanare le negatività. Manuel ha subito grandi pressioni ai familiari. E anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto”.

Ora anche Alex Belli, ex compagno dei due nella casa del GF Vip, ha parlato della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Io solitamente non mi inserisco dentro in situazioni sentimentali altri, perché ne ho già abbastanza delle mie, però l’unica cosa che posso dire, e riconfermo. Il Grande Fratello è una bellissima esperienza proprio dal punto di vista conoscitivo. Ci si conosce all’interno di una bolla, come la chiamo io, ma si tratta di una specie di realtà parallela che tu vivi lì dentro. La prova del 9 è quando si esce fuori”.

“Ho parlato con Lulù quando è venuta a scattare da me la scorsa settimana e anche con Manu. Loro ci hanno provato e conoscersi fuori e per ragioni che non conosco e non voglio entrarci, molto probabilmente qualcosa non ha funzionato, tutto qui”, ha spiegato ancora Alex Belli a Chi, rivelando poi un retroscena a cui avrebbe assistito.

“Eravamo al compleanno di Delia poi quella sera. L’unica cosa che mi ricordo, perché avevo tante cose da seguire. Lulù era sempre sempre al telefono, immagino con Manu, però insomma… tra moglie e marito, così come tra fidanzati, meglio non metterci il dito. Non so di cosa stavano disquisendo”. Ma dalle parole di Alex Belli si capisce che la telefonata non è stata certamente tranquilla e serena.

“Suo padre, è stato imbarazzante”. Basta silenzio, Lulù vomita quanto è successo a casa Bortuzzo