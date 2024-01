“La mer…”. Varrese, il monologo choc al suo compleanno. Fan sul piede di guerra: “Ma sta bene, di cosa parla?”. In un periodo così sofferto dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello, è arrivato anche il momento del compleanno di Massimiliano Varrese. L’uomo, in un periodo di ipersensibilità forse, si è lasciato andare ad un monologo che ha lasciato molti di stucco. Ha detto: “Come avete visto in questi quattro mesi ho vissuto di tutto, sembra un film e sono solo quattro mesi, in questi 48 anni è sempre stato così”.

E ancora: “Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell’attesa, perché la verità ne vale. Ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte, ma ci sono risposte che arrivano senza domanda. Questo lo sto imparando qui dentro. Ringrazio i Maxers e chi mi ama lì fuori, visto che vedono la verità. Ci sono risposte che arrivano dal nulla e qui ne sto ricevendo tante. Ho dovuto fare del silenzio un’arma per me stesso e fare passi indietro”.





Varrese dice ancora: “Come al solito mi sono messo in discussione anche quando ho subito delle ingiustizie e ho imparato la lezione. In ognuno di voi ho visto un pezzo di me. La mia vita è davvero un film. Grazie a voi ho trovato una forza, mi bastava guardare i vostri occhi. E così ho trovato la forza per far sì che i valori vincano. I valori del rispetto, i valori della gentilezza”.

Poi conclude Varrese: “Io nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui ho capito che dovevo anche ritrovare me stesso”. Chiaramente sui social in tanti hanno schernito l’attore: “Hai una vita normale, sta calmo!”, scrive un utente. Oppure: “La magalomania di questo: si crede in un film, ma è solo un reality”. Eppure Rosy Chin, dentro la casa si è commossa.

No, ma questo non sta bene!

Gli autori sono colpevoli che questo individuo si sente anche vittima!

Varrese la porta rossa è lì nel fondo.



Vaaaai, vai con Dio, maa vaiiii !!!#GrandeFratello #fuorivarrese

Lei e Giuseppe Garibaldi si sono tenuti per mano durante tutto il sermone e la donna ha aggiunto: “Dopo tutto quello che hai passato… Tu più di tutti hai subito“. La cuoca poi è scoppiata a piangere: “Non so come hai fatto a resistere a tutte queste secchiate di me…a che ti sono arrivate. Io al tuo posto sarei già scappata. Proprio qualcosa che è andata oltre“. Ma c’è qualcosa che ci stiamo perdendo?

