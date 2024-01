Importante regalo al Grande Fratello per Anita e Garibaldi, che non sin sarebbero mai aspettati una cosa del genere. Si sono messi subito a correre, una volta capito cosa stesse accadendo, e c’è stato entusiasmo oltre ad un’inevitabile commozione. Grande divertimento da parte anche degli altri concorrenti, che si sono subito resi conto dell’avvenimento.

Prima di dirvi cosa è successo al Grande Fratello ad Anita e Garibaldi, quest’ultimo e Varrese sono finiti nella bufera per aver criticato Beatrice nonostante sia uscita per il lutto. Hanno dato la colpa a Bea, rea di aver permesso tutto questo secondo Varrese: “Chi ha voluto fare questa cosa è stata Bea“. Monia ha respinto questa teoria e ha smentito Max: “Beatrice non ha fatto la spesa con noi, anche se c’era Beatrice scusa tu la spesa non la mangi?”.

Grande Fratello, Anita e Garibaldi emozionati per il regalo dei fan

I sostenitori dei due concorrenti del Grande Fratello hanno regalato un bellissimo messaggio aereo ad Anita e Garibaldi. Una volta che i coinquilini hanno indicato loro l’arrivo di questo striscione, sono giunti in giardino e hanno festeggiato. Il giovane ha commentato: “Grazie, non ci posso credere“. E anche lei, sembrata veramente contentissima, ha reagito appunto col sorriso stampato in faccia, dicendo qualcosa di importante.

Anita ha esclamato: “Rido tantissimo, questo aereo non lo dimenticherò mai“. Ecco poi arrivare l’abbraccio tra lei e Giuseppe e a festeggiare con loro anche l’amico Varrese. I ringraziamenti sono arrivati immediatamente, anche perché i fan hanno deciso di sorprenderli con una frase veramente divertente, utilizzata spesso proprio dai due gieffini.

La scritta recitava: “Nduruti non mollate. #anibaldi“. Dunque, è stata scelta dai fan una parola calabrese, che significherebbe induriti, per dare loro il massimo sostegno in questi giorni.