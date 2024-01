Ancora polemiche al Grande Fratello. Nonostante Beatrice non sia in casa perché in lutto per la morte del padre, Garibaldi e Varrese l’hanno citata anche nella giornata di giovedì 4 gennaio e non per cose positive. L’attrice continua ad essere al centro delle discussioni, anche in sua assenza, ma successivamente è intervenuta Monia che non è stata d’accordo con i coinquilini.

Non si sa ancora se ritornerà al Grande Fratello, ma Beatrice è ugualmente finita nel mirino di Garibaldi e Varrese. C’è stato un confronto alla presenza di Monia e la Luzzi è stata nuovamente tirata in ballo a sorpresa. E i telespettatori hanno criticato il fatto che stessero ancora parlando della donna, senza che potesse ovviamente intervenire personalmente sulla questione.

Leggi anche: “C’è un messaggio per Varrese”. Grande Fratello, Max crolla: mani sulla testa e lacrime agli occhi





Grande Fratello, Beatrice è uscita ma Garibaldi e Varrese la accusano ancora

Mentre era arrivato l’orario del pranzo nella casa del Grande Fratello, Beatrice è stata nominata da Garibaldi e Varrese per quanto concerne l’argomento spesa. Quest’ultima è stata fatta dai nuovi gieffini, cosa che non è stata gradita dai due inquilini. Il bidello e l’attore hanno protestato perché i nuovi entrati avrebbero imposto di fare questa scelta.

Hanno dato la colpa a Bea, rea di aver permesso tutto questo secondo Varrese: “Chi ha voluto fare questa cosa è stata Bea“. Monia ha respinto questa teoria e ha smentito Max: “Beatrice non ha fatto la spesa con noi, anche se c’era Beatrice scusa tu la spesa non la mangi? Qual è il problema se c’era Beatrice? Sta facendo spesa per tutti”. E Giuseppe si è unito, andando dalla parte dell’attore.

Il guru e il bidello che incolpano e mettono in mezzo Beatrice (come sempre) per la spesa



Monia al guru: -“Bea non ha fatto la spesa con noi e anche se c'era Beatrice scusa, tu la spesa non la mangi?”



GRAZIE MONIA GRAZIE #grandefratello #gfpic.twitter.com/wIgpKuj1XL — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 4, 2024

Garibaldi ha spiegato che il regolamento prevedrebbe che la spesa non la facciano i neo entrati. E ha aggiunto che la prossima volta sarà lui a farla, con l’aiuto di Massimiliano e Paolo.