Indimenticabile momento al Grande Fratello per Varrese, che è stato chiamato subito in giardino perché doveva assistere di persona a quell’evento meraviglioso. Si è messo subito le mani tra i capelli in modo gioioso e la commozione ha preso il sopravvento immediatamente. Tutti gli altri lo hanno appoggiato e sono apparsi molto felici per la sorpresa.

Nella casa del Grande Fratello si sono vissute delle cose spiacevoli nelle ultime ore, ma ora questo dono verso Varrese ha rasserenato un po’ la situazione. Infatti, dopo l’uscita di Beatrice per la morte del papà, alcuni concorrenti non hanno mostrato empatia e hanno continuato a scatenare polemiche. A tal punto che lo stesso Signorini è intervenuto sui social condannando quei comportamenti.

Leggi anche: “Tu lo sai…”. Ora la ‘nemica’ Sara Ricci rompe il silenzio dopo l’uscita di Beatrice dal Grande Fratello





Grande Fratello, Varrese riceve una sorpresa per il suo compleanno

Anche se con 24 ore di anticipo, sopra la casa del Grande Fratello sono arrivati degli auguri speciali per Varrese, che venerdì 5 gennaio festeggerà il suo 48esimo compleanno. Dunque, è arrivato un messaggio aereo scritto da delle persone importantissime per lui, quindi si è emozionato e ha voluto subito ringraziare chi gli ha reso questa giornata davvero unica.

Massimiliano ha reagito così alla sorpresa, confezionata dalla figlia Mia e dai suoi fan in vista del suo compleanno: “Grazie cucciola, ti amo e ti penso sempre. Grazie del coraggio e della forza che mi dai, tutto è per te”. Poi ha voluto dire grazie in generale ai suoi sostenitori, che non smettono di incoraggiarlo affinché possa arrivare fino alla fine del percorso televisivo. E tutti gli altri concorrenti lo hanno abbracciato.

Max :" Mia comanda le maxers e le bimbe di Vitto . Grazie Mia per il coraggio e l'amore che mi dai. Grazie Maxers " E tutti l'abbracciano ma Greta Rossana Perla e Paolo tantissimo ❤️ #grandefratello #maxers #perletti #paoletti #fillers pic.twitter.com/kQKo6Zd6Zc — Alle (@LivCleoliv24) January 4, 2024

Questo lo striscione a lui dedicato: “Happy birthday, Mia + Maxers“. Una bella ventata di positività per Varrese, che ha iniziato a festeggiare il suo compleanno un giorno prima del previsto.