“Tu lo sai…”. Ora la ‘nemica’ Sara Ricci rompe il silenzio dopo l’uscita di Beatrice dal Grande Fratello

Grande Fratello, il messaggio di Sara Ricci per Beatrice. All’interno della Casa continua a tenere banco l’uscita di scena di Beatrice Luzzi. Con un comunicato il Grande Fratello ha annunciato: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”.

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio, anche i concorrenti sono stati informati dell’accaduto. Ebbene la reazione di molti ha provocato sdegno e rabbia. C’è stato sì chi ha affrontato la notizia piangendo come Vittorio, ma molti inquilini si sono incredibilmente scagliati contro Beatrice. Da Fiordaliso a Letizia passando per Perla in tanti hanno criticato l’attrice nonostante il lutto. Ora a parlare è stata la stessa Sara Ricci.

Leggi anche: “Che figura di m…, vergogna!”. Lutto Beatrice, Rita Dalla Chiesa è una furia





Il messaggio di Sara Ricci per Beatrice, pubblico senza parole

Nonostante avessero lavorato insieme a Vivere tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi non c’è stato mai feeling all’interno della Casa. Anzi, più volte le due si sono scontrate tanto che si è parlato di una vera e propria rivalità. Ad avere la peggio, almeno per il pubblico, è stata Sara che è stata eliminata dal gioco. Ora però, dopo l’uscita di Beatrice per la morte del padre, l’acerrima nemica ha rotto il silenzio.

Con una story su Instagram Sara Ricci ha scritto: “Ho il cuore in lacrime perché per via delle ‘regole del gioco’ non ci siamo riuscite a chiarire. Ma tu sai al di là delle recite quanto ti voglio bene”. Un messaggio pieno di affetto che ha lasciato senza parole molti telespettatori. Nessuno si aspettava parole di questo tipo.

Non lo avrei mai detto che Sara Ricci in questo momento così tragico per Beatrice si dimostrasse empatia solidale e che andasse oltre il gioco #grandefratello pic.twitter.com/rP4Mup6f3z — Joena🐍 (@Jo3n404) January 4, 2024

Il pubblico è rimasto particolarmente sorpreso dalle parole di Sara Ricci per Beatrice. C’è infatti chi ha scritto: “Mai avrei pensato che addirittura Sara Ricci in un momento così complicato e delicato per Beatrice le mostrasse empatia e solidarietà andando oltre le dinamiche del gioco, grazie davvero”. E sono in tanti a pensarla allo stesso modo.

“Sei sgradevole, come ti permetti?”. Grande Fratello, Sara Ricci contro Beatrice: “Quando è morta mia madre…”