Grande Fratello, scontro tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi. Altro che amiche, tra le due attrici si è venuta a creare una frattura difficile da risanare. Tutto è nato durante il gioco del panettone in cui i concorrenti avrebbero dovuto dire quale coinquilino sarebbe dovuto andare a casa. Beatrice, a sorpresa, ha scelto Sara e ha spiegato il motivo della sua decisione.

“Mi sento in obbligo di spiegare la scelta più difficile fatta fino a ora. Ma l’ho fatta coerentemente con la linea che ho, che è quella di essere sempre profondamente sincera. A costo di andare contro i miei interessi. Trovo purtroppo che, nonostante sia qui da pochi giorni, sia sempre critica nei confronti del gioco, dell’organizzazione, delle regole e anche della generosità che le avevo mostrato”. Poi è stata Sara a rivelare che, in realtà, era già successo qualcosa di spiacevole tra le due in passato.

Lo scontro tra Sara e Beatrice: “Sei una persona sgradevole”

Coi suoi giudizi, spesso tranchant, Beatrice Luzzi finisce spesso criticata dagli altri concorrenti. Recentemente l’attrice si era scagliata contro il papà di Giuseppe Garibaldi. Così durante la puntata Sara Ricci ha voluto dire la sua sulla collega ricordando un aneddoto che risale al periodo in cui aveva perso la mamma: “Tu non puoi sapere dopo quanto tempo una persona può tornare dopo un lutto”. Dopo la perdita della madre, infatti, Sara tornò subito a lavorare spiegando: “Non mi ha voluto sostituire sul set“.

“Tu mi hai fatto un regalo ed io ti ho detto “non è il mio compleanno” è semplicemente morta mia mamma. Hai detto che sono una persona ingrata ma non è così – ha detto Sara Ricci – Tu giudichi le persone continuamente. Come ti permetti? Mi hai anche giudicata perché sono tornata sul set di “Vivere” dopo due giorni dalla morte di mia mamma. Sei una persona sgradevole. Tu non ce l’hai solo sulle donne ma anche sugli uomini”.

Sara pensa dover tirare fuori una storia di 25 anni fa solo perché ti hanno fatto capire che sei un comodino. Che sei trasparente lì dentro.



Insomma, a quanto pare Beatrice ha un’altra nemica nella Casa. Lei si è difesa così: “È una bugia quella che stai raccontando, perchè tu tornasti immediatamente a lavoro per professionalità. Quindi non c’era da sostituirti”. La replica di Sara: “Tu giudichi tutti, se poi sono delle belle donne, non ne parliamo”. Poco dopo Beatrice è stata chiamata da Alfonso Signorini prima in confessionale e poi nello studio. A darle un po’ di conforto ci ha pensato Giampiero Mughini secondo il quale tirare fuori storie vecchie di anni non è una bella cosa per nessuno.

