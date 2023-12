Situazione alquanto strana al Grande Fratello, infatti nelle ultime ore Beatrice ha rivelato chi vuole fuori dalla casa e ha fatto un nome specifico. Inoltre, davanti a tutti gli altri inquilini, ha voluto pure dare la motivazione per la quale è giunta a quella conclusione. Fin qui non ci sarebbe nulla di clamoroso, sebbene abbia nominato una persona che per molti era impensabile, ma in seguito ha fornito un’altra versione dei fatti.

Quindi, c’è un bel po’ di mistero al Grande Fratello alla luce di queste dichiarazioni di Beatrice che hanno sorpreso un po’ tutti. Lei ha detto chi vuole fuori dal programma già a partire dalla puntata prevista per sabato 9 dicembre, ma poi sembrerebbe aver fatto un passo indietro repentino. Ha avuto un dialogo con l’altra gieffina ed è emersa una verità differente. Sarà una vicenda seguire decisamente in maniera minuziosa.

Grande Fratello, Beatrice svela chi vuole fuori poi il dietrofront

Partendo dall’inizio della sua conversazione al Grande Fratello, si è svolto il gioco del panettone e i gieffini dovevano fare un nome di colui o colei che avrebbe dovuto abbandonare la casa secondo la loro opinione. Beatrice ha detto chi vuole fuori e l’ha spiegato così: “Mi sento in obbligo di spiegare la scelta più difficile fatta fino a ora. Ma l’ho fatta coerentemente con la linea che ho, che è quella di essere sempre profondamente sincera. A costo di andare contro i miei interessi. Trovo purtroppo che, nonostante sia qui da pochi giorni, sia sempre critica nei confronti del gioco, dell’organizzazione, delle regole e anche della generosità che le avevo mostrato”.

La sua scelta era ricaduta a sorpresa su Sara Ricci, ma poi ha avuto un confronto con la coinquilina e ha detto: “Una grossa balla“. Quindi, Bea avrebbe mentito davanti a tutti visto che vorrebbe Anita come concorrente eliminata dal reality. Ha dato un abbraccio a Sara e ha aggiunto: “In confessionale mi hanno chiesto se… perché tu ti sei fatta una chiacchiera con Giuseppe“. Una situazione insolita, che dovrà essere approfondita.

Beatrice vorrebbe fuori Sara e le spiega i motivi:

"L'ho trovata troppo critica nei confronti del gioco,dell'organizzazione, delle regole e anche della mia generosità"



Spiace ma mia madre è sempre la + sveglia la + lucida la + tutto#grandefratello pic.twitter.com/w8LzETQNNj — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 8, 2023

Quindi Bea ha fatto un favore alla zia acida non dicendo che vorrebbe fuori la pluriscemunita.

E poi?

Il confessionale le ha detto che Sara le parla dietro?

Ma è davvero Natale…….#grandefratello pic.twitter.com/JyOgaLUPXw — Lalla (@Lalla84455247) December 8, 2023

Sara ha compreso il ragionamento fatto da Beatrice e l’ha perdonata. Non ci sono stati screzi tra le due attrici e dunque il loro rapporto non sembra essere peggiorato. Invece Bea sarebbe rimasta dell’idea che non vorrebbe più vedere nella casa Anita.