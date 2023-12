“Sono cotta di lui”. Perla Vatiero non lo nasconde più e lo svela a Letizia. Lei ‘scioccata’. Cambia tutto al Grande Fratello

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero riapre l’argomento spinoso. Equilibri precari all’interno della casa di Alfonso Signorini dopo i recenti fatti accaduti, in particolar modo alla luce della previsione di Perla. La concorrente sembra aver sottolineato di attendere un nuovo ingresso, e questo sembra non recarle particolare ‘fastidio’, anzi. Insomma, stando alle recenti dichiarazioni della Vatiero, il nuovo ingresso in casa sarebbe, dal suo punto di vista, più che sperato.

Le previsioni di Perla Vatiero sul nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello. Forse molti di voi avranno già intuito a chi ci stiamo riferendo. Ed effettivamente per la concorrente non sarebbe neanche la prima volta fare alcuni cenni circa il ‘suo’ ingresso in casa. Stiamo parlando proprio di Luca Vetrone. La gieffina sarebbe tornata sull’argomento parlandone con Letizia Petris che conosce l’ex naufrago. Come riportato su Fanpage, l’ingresso di Vetrone sarebbe molto vicino: “Luca Vetrone entrerà nella Casa del Grande Fratello. Fanpage può confermare che il modello ed ex concorrente dell’Isola dei famosi entrerà nella Casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane”

Le previsioni di Perla Vatiero sul nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello: “Lui creerebbe competizione…”

“L’ingresso di Luca non è previsto per il prossimo sabato, puntata che non vedrà l’ingresso di alcun nuovo concorrente nella Casa. È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre”. Luca Vetrone prossimo a entrare in casa? Stando alle previsioni di Perla Vatiero, il nuovo ingresso dell’ex naufrago potrebbe creare non pochi scompigli, soprattutto in Mirko Brunetti. Questione di competizione, sottolinea Perla, il cui pensiero sembra stuzzicarla non poco. Queste le parole della Vatiero riportate sul sito Biccy.it.

“Di lui si è parlato in modo generale perché tu lo conosci e quindi io l’ho nominato. Quindi mi è venuto spontaneo chiederti come l’hai conosciuto e cosa ne pensi. Il discorso è uscito così, ma soprattutto perché tu avevi già detto che lo conoscevi. Io ho detto che è bello e che l’ho conosciuto. Con lui in che rapporti siamo? Direi che siamo rimasti conoscenti”, sottolinea la concorrente.

E ancora: “Lui è il mio prototipo e l’ho sempre detto. Però non è che c’è stata una storia, che non ho mai fatto. Ci siamo conosciuti ed è finita lì. Quando poi ne hanno parlato in puntata sono rimasta spiazzata”, poi la previsione: “Se entra qui con noi al Grande Fratello? Ti immagini? Pensi che succede? Sarebbe proprio… Lui è proprio buono come il pane, un bravo ragazzo. Sì è un cucciolo davvero. Luca è molto cucciolo, un ragazzo d’oro. Molto più cucciolo di Mirko. Esteticamente è tanta roba. Lui creerebbe competizione di sicuro se entrasse. Davvero il top, qui si parla soprattutto di un fattore estetico. Vedi questo ragazzone però poi è bravissimo e davvero molto educato e carino”.