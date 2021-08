“Ma avete capito?! Ciao invidiosi!”. Melissa Satta, ora è proprio ufficiale. E lei emozionatissima

Melissa Satta è legata a Mattia Rivetti (Kevin-Prince Boateng è ormai un lontanissimo ricordo). A quanto pare i due starebbero insieme da circa otto mesi, dunque dall’inizio dell’anno in corso. Lei ha però ha voluto attendere un bel po’ prima di presentarlo a tutti i suoi follower e di ufficializzare la sua grande novità a livello amoroso.

Il settimanale di gossip ha contattato alcuni amici dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ e ha innanzitutto saputo che non si tratterebbe assolutamente di un flirt estivo, di poca importanza. L’amore è scoppiato improvvisamente ed è veramente molto forte. Nel frattempo Melissa Satta è super pronta a partire con un nuovo incarico in tv.

Colpaccio grosso per Sky che ha chiuso due contratti di peso: i nuovi volti della stagione televisiva 2021/2022 che approdano sulla tv satellitare sono Melissa Satta e Antonio Conte. Per l’ex allenatore dell’Inter, della Juventus, del Chelsea e della Nazionale è stato conservato un luogo per raccontare la Champions League e il calcio internazionale su Sky Sport.





La modella sarda invece si accomoderà come presenza fissa a ‘Sky Calcio Club’, condotto da Fabio Caressa. Caressa ha subito accolto in modo caloroso la Satta, pubblicando tra le sue Stories Instagram un simpatico video proprio con la conduttrice. Quindi non solo amore per Melissa Satta in questo 2021, anche del gran lavoro.

“Avete capito che ha acquistato il Club? Ciao invidiosi”, ha riso il telecronista, mentre Melissa Satta è spuntata alle sue spalle. Per la 35enne, dunque, sempre sport e sempre calcio, dopo che è stata per anni uno dei volti di Tiki Taka, programma Mediaset condotto prima dal giornalista Pier Luigi Pardo, poi dal presentatore Piero Chiambretti.