Sabato 13 marzo è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Un’edizione che ha riscosso un clamoroso successo in fatto di ascolti, numeri che non si registravano da ben 16 anni. L’ultima edizione si è infatti chiusa con la media di 6.302.000 di telespettatori e uno share medio del 29,44%.

Quest’anno C’è posta per te è stata girata con rigidi protocolli anti Covid e nonostante Maria De Filippi abbia dovuto rinunciare agli ospiti internazionali, impossibilitati ad effettuare spostamenti a causa della pandemia – dalla parte della conduttrice c’è stato però il lockdown con il coprifuoco – è stato un vero successo. Tanti gli ospiti, le sorprese e le storie che hanno appassionato i telespettatori italiani.

Meghan Markle e Maria De Filippi, il gossip di Chi

Si sono alternati ospiti del mondo della televisione, come Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Stefano De Martino, Belén Rodríguez, Veronica Peparini, Andreas Müller e Gemma Galgani. In studio anche Luca Argentero, Sabrina Ferilli, Marco Bocci, Giulia Michelini, Can Yaman, Michele Riondino e Claudio Amendola, Irama, Gianni Morandi, Renato Zero e Alessandra Amoroso.





Non sono mancati gli ospiti del mondo dello sport come Nicolò Zaniolo, Ciro Immobile, Federica Pellegrini e Lorenzo Insigne. IN queste ore una notizia lanciata da Chi è rimbalzata ovunque, perché se lo scorso anno Maria De Filippi ha dovuto rinunciare agli ospiti internazionali, quest’anno potrebbe fare il grande colpo. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha lanciato una vera e propria bomba. Pare che per la nuova edizione, la conduttrice stia lavorando per portare in studio Meghan Markle.

Avere la moglie di Harry a C’è posta per te non sarà di certo facile per Maria De Filippi, cosa che invece non sarà per altri due personaggi che molto probabilmente saranno ospiti in una delle puntate della prossima edizione di C’è posta per te: Giulia Stabile e Sangiovanni, protagonisti della scorsa edizione di Amici.