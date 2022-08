“Stop”. Mediaset, la nuova stagione parte tra le sorprese: ci sono vittime illustri

Sarà una nuova stagione molto particolare per Mediaset e i suoi programmi. A quanto riporta TvBlog infatti l’esigenza di far quadre i conti ha spinto l’azienda a rivedere alcune diverse cose. Tra questi allungare oltremodo il GF Vip 7, se necessario anche fino a 8 mesi. L’ipotesi è già stata valutata e approvata da Mediaset anche se sulla carta i vipponi che entrano a settembre firmano il contratto per partecipare per soli tre mesi. Il motivo di una durata così estesa? Lo spiega Tv Blog: “Il senso di questa lettura appare davvero semplice e banale e fonda le sue basi sulla questione economica che purtroppo non toccherà nei prossimi mesi solo la televisione”.



“Ma anche la vita di tutti gli italiani, alle prese con una delle più gravi crisi economiche che mai ha dovuto affrontare il nostro paese. Ecco quindi che Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande Fratello Vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share”.





Mediaset, nuova stagione tra rinvii e molte sorprese



Ma non è tutto. Si legge nel nuovo articolo di TvBlog come “Quella di allungare il Grande fratello vip 7 è solo una delle decisioni che si stanno prendendo di questi tempi a Mediaset. Come vi abbiamo già detto è stata deciso il rinvio a data da destinarsi della nuova serie dello spettacolo di varietà Michelle impossible. Ma non solo, sempre parlando di intrattenimento è stato deciso il taglio di una puntata del varietà della domenica sera di Canale 5 Scherzi a parte”. (Leggi anche “Lontana da mio marito”. Belen Rodriguez avverte la rivale vip: Stefano De Martino ‘circondato’)



“Enrico Papi, che non sarà più alla guida dello sfortunato varietà Big show, sarà in onda dunque anche una domenica in meno con il suo Scherzi a parte, che passa dunque da sei e cinque emissioni. Rinvio anche per il nuovo varietà di Canale 5 con protagonisti i bambini Talentissimo me, diretto e condotto da Piero Chiambretti, al momento appoggiato a gennaio”.



E si legge ancora: “Pure la ventilata e annunciata celebrazione in quattro prime serate su Canale 5 del varietà della Gialappa’s band Mai dire gol è a rischio. Si annunciano prossimamente altri tagli nel settore intrattenimento dell’azienda di Cologno Monzese”. Possono invece stare tranquilli i programmi di informazione (tra cui quelli di Barbara d’Urso e Federica Panicucci), visto i costi ridotti delle loro produzioni, non sono previste modifiche.

“Nessun accordo”. GF Vip 7, salta tutto sul più bello: la produzione corre ai ripari