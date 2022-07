“Lontana da mio marito”. Belen Rodriguez avverte la rivale vip: Stefano De Martino ‘circondato’

Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino. A quanto riporta Dagospia la showgirl argentina non ci sarebbe andata per il sottile con una famosa collega del mondo dello spettacolo. Dopo molti anni di separazione la coppia è tornata insieme pochi mesi fa ed ora è in vacanza insieme all’Isola di Ponza. Nelle Instagram Stories di Deianira Marzano sono state condivise le foto della coppia sull’isola. Sul profilo di Stefano De Martino, poi, ecco comparire una foto che lo ritrae con la maschera in pieno stile vacanziero. E nel riflesso il dettaglio del tramonto da godersi in compagnia di Belen Rodriguez.



Era stata sempre la Marzano a spifferare il ritorno del loro amore postando una foto che ritraeva Stefano De Martino mentre suonava al piano. L’esperta di gossip aveva subito notato un dettaglio di non poco conto: “Stefano con la fede”. Un gesto importante a testimonianza del fatto che con Belen erano tornati i bei tempi.





Belen Rodriguez gelosa Stefano De Martino: messaggio chiarissimo



Cosa che invece non sembra accadere con il papà di Luna Marì, l’ex Antonino Spinalbese sembra prossimo concorrente del GF Vip 7 e che Belen sarebbe pronta a diffidare in caso di ‘troppe chiacchiere’ inopportune. A raccontarlo era stato Alessandro Rosica che in un post su Instagram aveva svelato questo pesante retroscena. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez. (Leggi anche “Avete saputo la novità?”. Stefano De Martino, gioia incontenibile: il momento è arrivato)



Sarebbe in atto quindi una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì e sembra proprio che questo sia solo l’inizio. Vero o no, per ora Belen Rodriguez sembra concentrata solo sul suo Stefano. Spiega infatti Dagospia come gli scatti condivisi in questi giorni per rendere ufficiale il ritorno di fiamma, la Rodriguez abbia in realtà voluto lanciare un particolare messaggio.



“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”, scrive il giornale diretto da Roberto D’Agostino. Non si sa, però, chi sia questa ragazza della televisione che Belen vorrebbe tenere lontana da suo marito. Ma qualcosa potrebbe succedere molto presto.

