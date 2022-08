“Nessun accordo”. GF Vip 7, salta tutto sul più bello: la produzione corre ai ripari

GF Vip 7, nuovo no ad Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi a raccontare un rifiuto eccellente era stato Pipol Tv. “Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell’allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo, è stato uno dei primi contattati del GFvip. Nicolò, però, in questo momento della sua vita (dopo aver appeso le scarpette al chiodo) vuol concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato. Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare”.



Insomma, sembrava fatta, come del resto anche per Pamela Prati, ma in entrambi i casi Alfonso Signorini ha dovuto incassare due no. Nel caso di Nicolò Pirlo c’è stato una sorta di dietrofront dopo l’iniziale approccio favorevole. Per quanto riguarda invece la showgirl c’è un contenzioso con Mediaset che non è ancora stato risolto, per cui la situazione al momento è di stallo.





GF Vip 7, Tommaso Stanzani dice no ad Alfonso Signorini



Ora arriva un altro schiaffo da una ex Amici, Tommaso Stanzani. “In realtà ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality”. (Leggi anche Tommaso di Temptation Island 2021 ‘smascherato’ alla prima puntata: la vip l’ha riconosciuto subito)



E ancora: “So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo. In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato venisse spiattellato al pubblico. La mia relazione con Tommaso è pubblica ma non condivido più di tanto della mia relazione. Preferisco la riservatezza”.



Tommaso ha parlato poi della sua relazione con Tommaso Zorzi, ex vincitore del GF Vip. “Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi”. Saltato Tommaso Zorzi ora la produzione dovrà correre ai ripari.

