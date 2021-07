Temptation Island 2021 è iniziato e tra le sei coppie partecipanti quella che si è subito distinta è stata quella composta da Valentina e Tommaso, presto finita tra le tendenze Twitter. Hanno 19 anni di differenza e lui è gelosissimo della sua fidanzata, motivo per cui lei ha contattato la redazione del docu reality estivo di Filippo Bisciglia.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono fidanzati da un anno e sette mesi. Lei, 40 anni, è separata dal 2016 e vive a Roma con Tommaso da novembre 2019 e lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School e sta facendo gli esami per diventare istruttore di snowboard. Tornando alla “gelosia patologica”, come l’ha definita Valentina nella presentazione, già nella prima puntata Tommaso è andato fuori di testa.

Tommaso di Temptation Island 2021 smascherato da Guendalina Tavassi



A Tommaso è bastato vedere la sua Valentina in bikini per crollare davanti agli altri compagni d’avventura: “Ah il bikini si mette? – ha commentato incredulo nel pinnettu – Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini. Ma è stupida! Quel costume secondo me è un po’ troppo scollato”. Poi, durante uno sfogo con una delle single: “Lo so che non ha fatto nulla ma io sono troppo insicuro e lei è troppo bella”.







Probabilmente tanti hanno visto la prima puntata di Temptation Island e di sicuro anche Guendalina Tavassi, che ha lanciato una bomba su Tommaso. Lo ha riconosciuto dalla tv e svelato che per un anno le ha scritto su Instagram sia con messaggi privati che con commenti pubblici. “Questa ve la devo proprio raccontare. No vabbè ragazzi. Vedo la prima coppia di Temptation Island, e sono Valentina e Tommaso. Guardo lui e dico: “Ma io questo lo conosco, lo conosco, oddio, oddio dove l’ho già visto? Con sto frontone assomiglia a Megamind”.

“Poi mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto le foto. Mi insultava così, gratuitamente. Perché non lo conoscevo. Lui diceva che abitava anche qui dietro casa mia e conosceva mia figlia Gaia. E partivano insulti a raffica quotidiani. Ma cose pesanti. Le sparava davvero grosse è. E adesso lo ritrovo qui. Porello. Che poi che poi che puntata de Temptation Island è? Perché proprio lui sta già a piagne”, ha concluso Guendalina Tavassi.