Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni per il dopo Barbara D’Urso. A Mediaset sono in corso le grandi manovre per capire cosa ne sarà della conduttrice campana e dei suoi programmi. Secondo Dagospia, infatti, Live – Non è la d’Urso non vedrà più la luce. E anche per Domenica Live non ci sono buone notizie. Infatti questo programma potrebbe lasciare spazio ad una trasmissione diversa, insomma ad un altro tipo di televisione. A influire pesantemente sulle decisioni di Mediaset, ci sarebbe la forte contrazione degli ascolti del programma sistematicamente battuto da Domenica In di Mara Venier.

Inoltre Pier Silvio Berlusconi starebbe facendo degli approfonditi ragionamenti per vedere come rimpiazzare Barbara D’Urso. E a tal proposito TvBlog rivela un retroscena che riguarda una big della tv italiana. Una conduttrice e showgirl che si è rilanciata dopo un burrascoso addio alla Rai e che si è fatta apprezzare al fianco di Maria De Filippi come docente ad Amici: si tratta di Lorella Cuccarini.

“Un’idea pare essere affiorata sulle altre (per altro alcune piuttosto suggestive) e che avrebbe conquistato i dirigenti della più importante televisione commerciale italiana e l’idea risponderebbe ad un nome e ad un cognome: Lorella Cuccarini – scrive TvBlog -. L’attuale professoressa di ballo della scuola di Amici, secondo le intenzioni di Mediaset, avrebbe tutte le carte in regola per presidiare il pomeriggio del giorno di festa della rete ammiraglia del gruppo Mediaset”.





Lorella Cuccarini ha già un passato importante sulle reti Mediaset e in quella fascia oraria per aver condotto insieme all’amico Marco Columbro “Buona Domenica”. “Ecco dunque che Mediaset, anche alla luce di tutto ciò, per il dopo Barbara D’Urso avrebbe pensato a Lorella Cuccarini, con la voglia e la consapevolezza di voler cambiar registro rispetto a ciò che è stato mandato in onda fino a questa stagione tv – scrive TvBlog -. L’idea è particolarmente suggestiva, vedremo comunque nelle prossime settimane se Lorella Cuccarini sarà davvero la nuova padrona di casa del pomeriggio domenicale di Canale 5, oppure se ci saranno altre sorprese in proposito”.

Insomma la situazione è fluida e, al momento, non ci sono certezze poiché non c’è nulla di scritto o di firmato. Una ultima considerazione si può fare: qualora Mediaset dovesse optare per Lorella Cuccarini, cadrebbe la candidatura di Elisa Isoardi che avrebbe potuto farsi largo in quella fascia oraria e in quel giorno.