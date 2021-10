Momento delicato per Pier Silvio Berlusconi, alle prese con problemi che mai si sarebbe aspettato di affrontare. Per il numero uno di Mediaset, che da anni si occupa dell’azienda di famiglia insieme a Fedele Confalonieri storico braccio destro del padre. Una notizia che arriva all’indomani della sospensione del programma di Italia 1 Mystery Land, condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin, dopo appena due episodi stroncato dai bassi ascolti.



A sparare a zero contro Pier Silvio Berlusconi è stato uno dei big di Canale 5, Antonio Ricci padre di Striscia la Notizia finito nella polemica dopo il tapiro d’oro consegnato ad Ambra Angiolini. In tanti si sono scagliati contro di lui “Sono profondamente infastidita e addolorata dal servizio di ieri sera. C’è una differenza sostanziale tra satira e cattivo gusto”, ha scritto Laura Chiatti. Una pubblicità tutt’altro che positiva.



Parlando poi di Pier Silvio Berlusconi ha detto: “Siamo su posizioni completamente opposte con Pier Silvio c’è una differenza sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda”, ha spiegato Ricci. Che poi ha aggiunto: “Quando ci parli assieme dice che vuole una televisione non caciarona, diciamo un po’ modello Toffanin. Poi guardi lo schermo e trovi dell’altro”.







E non si è certo fermato qui: “Ma non è questo il peggio. Il peggio è che Pier Silvio Berlusconi invece di spassarsela, di combinare casini da milionario qual è in quanto figlio di Silvio, resta qui, nella ridente Cologno Monzese, a lavorare una quantità assurda di ore. Glielo dico sempre: divertiti, Pier Silvio, goditela, strafogati. Non spendere le tue energie a fare il padre di tuo padre”.



Nella lista di Antonio Ricci non solo Pier Silvio Berlusconi, anche Fedez e gli influncer come la moglie Chiara Ferragni. “Sono un vero potere forte. Resta da verificare quanto sapranno mantenere il consenso. Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo: un maschio alfetta”. E ancora: Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax“, ha affermato.