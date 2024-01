Non solo Roberta Di Padua, un altro addio a Uomini e Donne. Improvviso, inaspettato e tra le polemiche, persino degli opinionisti. Improvviso perché ha preso la parola quando al centro dello studio c’erano Alessandro, Cristina e Asmaa. Ha alzato la mano e dopo l’okay di Maria De Filippi ha iniziato a commentare la situazione facendo un velato riferimento al suo breve percorso nel programma di Canale 5.

Ma è stato presto interrotto, soprattutto da Tina Cipollari che si è alzata dalla sua poltrona e, di fronte al parterre maschile, ha avuto una discussione molto accesa con il cavaliere che è in studio da poco ma che si è subito fatto notare. Fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso e lo ha portato ad abbandonare la trasmissione.

UeD, colpo di scena: anche il cavaliere lascia definitivamente lo studio

Federico Castello, imprenditore sardo, è stato protagonista della puntata che è andata in onda il 10 gennaio. Come detto si parlava di Alessandro e lui ha deciso di intervenire. Nello scontro pesantissimo con Tina, Maria De Filippi lo ha difeso: dietro alle sue parole non c’era alcuna offesa nei riguardi dell’opinionista.

Ma poi è arrivata Barbara De Santi che ha insistito affinché il suo ex corteggiatore Federico raccontasse di eventuali sviluppi nella conoscenza con Aurora. Il cavaliere si è rifiutato e a quel punto è arrivato il colpo di scena: ha ammesso di essere ancora interessato a lei, che aveva frequentato in passato.

“O lei mi corteggia o me ne vado”, ha detto l’imprenditore di origini sarde nel corso della puntata. Apriti cielo: Barbara De Santi ha risposto subito di no, così come preannunciato Federico si è alzato e ha lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico presente. Anche le anticipazioni delle ultime registrazioni confermano che il cavaliere non si è più visto.