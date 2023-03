Come ben sappiamo, qualche giorno fa, precisamente martedì 14 marzo, Mauro Coruzzi, in arte la drag queen Platinette, ha avuto un ictus. Si tratterebbe di un’ischemia cerebrale (ictus ischemico) dovuto alla mancanza di flusso di sangue. Fortunatamente il noto conduttore televisivo è stato soccorso in modo tempestivo e ciò ha potuto quindi garantire un intervento immediato dal punto di vista terapeutico.

Ricordiamo che Mauro Coruzzi è stato lanciato come ‘Platinette’ al Maurizio Costanzo show proprio da Maurizio Costanzo, venuto a mancare quasi un mese fa. In occasione della morte di Maurizio, Coruzzi era apparso in TV proprio per rendergli omaggio e parlare del bellissimo rapporto che avevano, professionalmente ed umanamente. Molti personaggi televisivi sono infatti rimasti basiti quando è arrivata loro la brutta notizia del ricovero, in seguito ad un ictus, di Mauro.

Mauro Coruzzi, gli aggiornamenti sul suo stato di salute dopo l’ictus

Tra questi personaggi troviamo ad esempio Milly Carlucci, con la quale Platinette ha lavoro sia a Ballando con le stelle che al Cantante mascherato. La Carlucci, in seguito all’ictus, ha definito Mauro Coruzzi una trigre ed un uomo di grande cultura e spessore, un uomo molto profondo. Ricordiamo infatti che nel corso della sua carriera Mauro ha pubblicato anche diversi libri e dischi, in quanto oltre ad essere un famoso personaggio televisivo, è anche un noto conduttore radiofonico.

Nelle ultime ore a parlare è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e grande amico di Mauro Coruzzi. Egli ha dichiarato: “Mauro Coruzzi non mi risponde al telefono. Naturalmente deve stare tranquillo, ma so che è ricoverato in quello che i medici chiamano una stroke unit, un centro specializzato in ictus”. Roberto Alessi ha poi voluto aggiungere che a quanto dicono i medici le condizioni di Coruzzi, in arte Platinette, non sono così preoccupanti. Pare infatti che i medici non abbiano optato nel suo caso nemmeno per un coma farmacologico, come spesso avviene per facilitare le cure.

Roberto Alessi ha poi dichiarato: “Mauro ha una sorella. So che non è sola, e la cosa mi rassicura. Gli amici, come me, e chi crede, come me, sperino e preghino. Forza Mauro, spero presto di tornare a discutere con te in TV. Tutto noi di Novella 2000 siamo con te, tuo Roberto”.