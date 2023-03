Paura immensa per Platinette, che è stato colpito da un ictus nei giorni scorsi. Tutti hanno subito chiesto quali fossero le condizioni di salute di Mauro Coruzzi e a soffermarsi in tal senso è stato il suo agente, il quale ha fatto sapere che il suo stato di salute fosse stazionario. Sono però circolate delle indiscrezioni allarmanti e a fare chiarezza è stato un ospite, durante la puntata del 17 marzo di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. E qui è stato possibile saperne certamente di più.

Inoltre, sempre in riferimento a Platinette, all’ictus e alle sue condizioni di salute, è intervenuto sui social network il conduttore Marco Liorni: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Sì. Lui è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”, prima di mettere un cuore rosso.

Platinette colpito da ictus, le sue condizioni di salute

Ora ad intervenire sulla questione riguardante Platinette, che si è sentito male a causa di un ictus e le cui condizioni di salute sono stabili, è stato Roberto Alessi. Eleonora Daniele ha innanzitutto augurato al conduttore e personaggio televisivo una guarigione che possa essere velocissima. Poi ha interpellato il giornalista Alessi, il quale ha cercato di tranquillizzare il pubblico che era davanti alla televisione in quel momento: “Non è mai andato in coma, è sempre stato cosciente e lucido“.

Alessi si è anche soffermato su alcune problematiche familiari, che avrebbe dovuto sopportare Coruzzi in quest’ultimo periodo e che potrebbero aver influito sul suo stato fisico: “Da tempo ha problemi in famiglia, che ora sembrano in via di risoluzione”. L’agente di Platinette aveva invece comunicato precisamente: “Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“.

Platinette è attualmente in un centro di eccellenza nella città di Milano. Negli ultimi anni in televisione è stato protagonista nel 2021 come concorrente de Il cantante mascherato, mentre nel 2022 ad Eurovision Story – Corso accelerato per principianti.