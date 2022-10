“Ecco cosa mi è successo”. Maurizio Costanzo rompe il silenzio sui suoi problemi di salute

Novità su Maurizio Costanzo e i suoi problemi di salute, che lo hanno costretto ad annullare la puntata del Maurizio Costanzo Show. Per ore c’è stato un vero e proprio mistero intorno alle sue condizioni e la preoccupazione del pubblico è stata tanta. Ora, lo stesso conduttore televisivo ha voluto fare chiarezza con un video postato su Witty Tv. Ha deciso di girarlo da casa sua e qui ha raccontato nei dettagli cosa gli è capitato e cosa sarà trasmesso al posto dell’appuntamento in seconda serata col programma.

Maurizio Costanzo ha avvertito dei problemi di salute e per questa ragione pare avesse optato per il rinvio del Maurizio Costanzo Show. Adesso ne ha parlato apertamente, togliendo qualsiasi tipo di dubbio ai telespettatori. La seconda uscita del celebre talk avrebbe portato sul palco del Parioli ospiti di rilievo, come l’imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo. Si sarebbe inoltre parlato di Grande Fratello Vip.

Leggi anche: “Problemi di salute”. Giallo su Maurizio Costanzo, salta la puntata: cosa si sa





Maurizio Costanzo e i problemi di salute: cosa ha

Il timore che fosse successo qualcosa di più serio ha tenuto in ansia il pubblico ed erano in tanti a scrivere sul web, nella speranza di avere risposte certe. E proprio Maurizio Costanzo ha spiegato tutto sui suoi problemi di salute, che lo hanno spinto a rinunciare alla puntata del Maurizio Costanzo Show. Non ha potuto fare altrimenti, infatti attualmente è all’interno della sua abitazione a riposo. Ma possiamo già anticiparvi che la situazione è tutt’altro che allarmante. E subito è stato tirato un sospiro di sollievo.

Dunque, Maurizio Costanzo è stato colpito dal malessere di stagione: “Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo. Sono nel salotto di casa mia con qualche linea di febbre. Niente di grave, ma il frutto della stagione: influenza. Per questo motivo andrà in onda uno speciale del programma, una serie di scelte fatte da varie puntate importanti della trasmissione. Poi tutto passerà – ha detto a Witty Tv -. La settimana prossima ci troveremo di nuovo insieme. Non dal salotto di casa mia, ma dal palco del Parioli”.

Maurizio Costanzo ha ripreso a condurre il Maurizio Costanzo Show dal 2017. In precedenza era stato alla conduzione della trasmissione su Rete 4 dal 1982 al 1986 e nel 2015-2016. Su Canale 5 lo ha presentato dal 1986 al 2005 e dal 2007 al 2009, prima di aver ripreso il comando del programma 5 anni fa.