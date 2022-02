“Ma a lui cosa succede?”. Maurizio Costanzo in tv con Maria De Filippi: il pubblico nota subito il problema

Una puntata, quella di Che tempo che fa del 27 febbraio, incentrata sulla crisi in Ucraina. Si è parlato anche di Covid poco dopo, ma il vero momento di leggerezza è arrivato soltanto quando sono stati ospitati Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Fabio Fazio ha voluto intervistare uno dei personaggi più importanti della tv italiana in occasione dei 40 anni del Maurizio Costanzo Show. Si è trattato appunto di un momento di distensione, con qualche risata e diversi sorrisi. Ma c’è una cosa che ha lasciato il pubblico di Rai3 dispiaciuto: le condizioni fisiche di Costanzo.

L’uomo infatti si è presentato con una voce molto affaticata. Il presentatore e giornalista era in collegamento da casa e proprio a riguardo ha detto: “Pensa che la mia voce si è talmente emozionata del tuo invito che si è abbassata”. Costanzo ha concesso a Fazio una lunga intervista celebrativa sulla sua fortunatissima carriera. Ma non è finita qua, perché nel corso della chiacchierata col conduttore di Che tempo che fa, Maurizio Costanzo ha anche avuto modo di ricordare ai telespettatori il ritorno del suo storico talk show, in programma su Canale 5 a partire da aprile.

E da quello che si è capito, il padrone di casa del programma Rai, potrebbe essere uno degli ospiti d’onore. La richiesta del marito di Maria De Filippi è arrivata in diretta: “Facciamo il collegamento e ti faccio rivedere quando facevi le imitazioni” ha detto Maurizio Costanzo a Fazio.





Maurizio Costanzo, la voce affaticata a Che tempo che fa

Ma si è parlato anche di privato e come era stato anticipato nelle scorse ore, anche Maria De Filippi è stata ospite di Che tempo che fa. La conduttrice ha raccontato di come si sono conosciuti, la sua passione per il cibo (e il gelato in particolare). L’intervista ha visto anche un simpatico siparietto tra i coniugi.

Maria De Filippi ha tenuto a punzecchiare il marito sul fatto che essere il capo di Maria De Filippi “è facilissimo” e ha sottolineato che viene perennemente sgridata). A questo punto Maurizio Costanzo ha detto: “Stiamo insieme da 27 anni. Dicevo che volevo trovare la donna nella mano della quale morire, e l’ho trovata” ha dichiarato Costanzo.