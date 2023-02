Morte di Maurizio Costanzo, la malattia di cui soffriva il giornalista. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio per l’addio al popolare giornalista e conduttore televisivo scomparso oggi, venerdì 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni. Una notizia giunta per tutti come un fulmine a ciel sereno considerando anche che fino all’ultimo l’amato personaggio del mondo della tv e del giornalismo aveva lavorato. Resta tuttora il mistero sulle cause della morte che non sono state ancora ufficialmente rese note.

Certo negli ultimi tempi le sue condizioni di salute non erano più ottimali e da poco tempo infatti non compariva più in tv. Pochi mesi fa, a ottobre 2022, Maurizio Costanzo aveva avuto un problema di salute che gli aveva impedito di registrare una puntata del Maurizio Costanzo Show. Si era parlato genericamente di una sua indisposizione. Ma lui successivamente aveva postato un filmato nel quale aveva voluto rasserenare il suo pubblico. In pochi, inoltre, conoscevano la malattia che l’ha accompagnato per anni.

La malattia di cui soffriva Maurizio Costanzo

Giusto poco tempo fa la moglie Maria De Filippi aveva rivelato, durante un’intervista a Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, che Maurizio Costanzo soffriva di diabete. Una malattia dalla quale non si guarisce e che può soltanto essere controllata. Ed era proprio quello che la popolare conduttrice faceva, evitando che Maurizio mettesse mano a dolci e leccornie varie, soprattutto caramelle e gelato, di cui era particolarmente goloso.

Proprio durante l’intervista a Che Tempo Che Fa Maria De Filippi aveva simpaticamente preso in giro Maurizio Costanzo per questa sua golosità. Era proprio lei che controllava periodicamente che il marito non esagerasse. Il popolare giornalista, conduttore e autore tv era solito portare con sé Nutella Biscuits e caramelle Rossana. Quando veniva scoperto si difendeva dicendo: “Non sono nascosti“. Forse è stata proprio una complicanza della malattia a provocare la sua morte.

L’amato Maurizio Costanzo Show, programma tra i più longevi della tv, in onda dall’82 seppure con qualche interruzione, era stato interrotto a novembre del 2022. Il pubblico era rimasto sorpreso per l’annullamento della puntata speciale prevista per il 7 ottobre a causa di una sua indisposizione. Lui stesso in un video aveva poi spiegato: “Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, il frutto della stagione. Per questa ragione andrà in onda un meglio di del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia, ma dal teatro Parioli”.

