Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli nel mirino di Arianna David. Escono fuori retroscena imbarazzanti. E dire che solo ieri la coppia si è trovata insieme nella love boat dove ha passato la notte insieme. Un regalo della produzione. “È passata qualche settimana da quando Biagio è andato via ma non è passato giorno in cui tu non l’abbia ricordato”, ha detto il conduttore. È a questo punto che, a sorpresa, Biagio ha fatto il suo ingresso nella Love Boat correndo subito a baciare appassionatamente Miriana.



“Questa è la seconda rosa che voglio regalarti, sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande, ovvero trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato. L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero ma sono tradizionalista e voglio solo te”.



Come sia andata la notte nessuno lo sa. Una storia d’amore che sembra perfetta. Così non la pensa però Arianna Davide che a Mattino 5 ha lanciato una nuova bomba. Non ha dubbi che la storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sia falsa. “Questa storia è vera come i soldi del monopoli, chi conosce Biagio lo sa…Ti spiego anche perchè…Da parte sua è tutto finto…Non so dove voglia arrivare…”.







Arianna David ha poi rivelato un clamoroso retroscena. Secondo l’opinionista infatti Biagio D’Anelli non avrebbe lasciato la sua ex fidanzata. Anzi. “Una volta che è uscito dal programma ha risentito la sua ex fidanzata…L’ha richiamata inventandosi storielle per cercare di riconquistarla…Qual è la verità? Lo conosco bene…”. Insomma parole che fanno molto molto male.



Miriana Trevisan però sembra creder a Biagio D’Anelli mentre continua il suo percorso nella casa. Qualche giorno fa aveva fatto parlare per il con Nathaly Caldonazzo con la quale sta entrando sempre più in sintonia. Allineate e complici continuano la loro corsa insieme strappando cuoricini e commenti di incoraggiamento, l’ultimo arrivato dal cielo: con un aereo con uno striscione che recitava:“MIRINAT OUR FAV COUPLE #FANS”.